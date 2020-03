Icardi je baš dotučen: Mbappe i Neymar ne žele pričati s njim

Inter ga je praktički otpisao u tim vrućim ljetnim mjesecima, a onda mu je njegova Wanda osigurala prelazak u PSG i bogatu plaću od šeika koji su široke ruke prema zvijezdama. Mauro Icardi je godinama bio Bog i batina u Interu, ali brojne prošlosezonske svađe s navijačima i dolazak Antonija Contea označili su njegov kraj.

Otišao je na posudbu u PSG i pridružio se brojnim zvijezdama poput Neymara, Mbappéa, Cavanija, Di Marije i to samo s jednim ciljem. Kako bi bogati katarski vlasnici napokon ugledali pokal Lige prvaka.

Izbacili su iz džepa na milijarde eura za brojne igrače, ali 'klempo' bi uvijek nekako pobjegao. A čini se da će i ove godine.

Sve je divno i krasno krenulo za argentinskog nogometaša. Zabijao je kao na traci i to dok nije bilo Neymara. Zavoljeli su ga suigrači i navijači, svi su uživali u pobjedama. No stigla je veljača na vrata, Neymar se vratio u momčad i Icardiju se naglo srozalo raspoloženje. U posljednje četiri utakmice priliku je čekao s klupe, a kada bi zaigrao, Mbappé i Brazilac ga ne bi baš nešto doživjeli. A to je ono što ga je posebno dotuklo.

Francuski L'Equipe piše kako se idila u Parizu pomalo raspada. Icardija živcira to što ga Mbappé i Neymar ne doživljavaju na terenu i ne žele mu dodati loptu, a izvan terena uopće ne pričaju s njim.

No prije samo dva tjedna dojam je bio drugačiji. Cavani i Mauro su zajedno proslavili rođendan, a na 'derneku' je sudjelovala većina suigrača, pa tako Neymar i Mbappé. Bili su svi pošteno namazani, a očito im je alkohol u tome trenutku pomogao da zaborave na međusobne probleme.

A možda je Icardi zapravo samo ljutit jer mu ovaj dvojac nije kupio ništa za rođendan. Tko će ga znati.

Icardi (27) je u PSG došao na jednogodišnju posudbu s pravom otkupa ugovora, a obzirom na moguće odlaske francuskog i brazilskog nogometaša, Argentinčev ostanak je vrlo vjerojatan. A možda će tada biti i sretniji.