Preživjeli smo 11 minuta bez gola! Španjolci vode za 1 gol

19'

Prvi puta su Hrvati otišli na plus tri! Odmah je pozvao španjolski trener time-out da pokuša pribrati stanje u svojoj momčadi. Ali teško će to uspjeti s ovako raspoloženim Duvnjakom i Karačićem. Inače, Španjolci su ostavili Marića potpuno samoga na crti, a Duvnjak je to vidio i iskoristio.