Idu nas kvalifikacije za EP: U gostima bez poraza 1632 dana!

Ako ćemo se našaliti, onda je najbolje što se utakmica Armenije i Hrvatske ne igra 24. ožujka. Naime, Hrvatska je posljednja dva gostujuća poraza u kvalifikacijama doživjela upravo na taj datum. Godine 2021. na taj datum Hrvatska je na startu kvalifikacija za Katar izgubila od Slovenije u Ljubljani. Gol nam je zabio Hrvat Sandi Lovrić, kojem je najveći idol Luka Modrić. To je bio posljednji poraz u kvalifikacijama, a od tada je prošlo 900 dana.

Na isti datum, dakle 24. ožujka, samo 2019., doživjeli smo i posljednji poraz u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Bilo je to u Budimpešti, kad nas je Mađarska pobijedila 2-1, a na klupi je također bio Zlatko Dalić. Bila je to očajna predstava Hrvatske, a stigli smo kao viceprvaci svijeta iz Rusije. Od tog poraza pa do utakmice u Erevanu prošla su 1632 dana.

Armenci obožavaju Luku Modrića, a na aerodromu u Erevanu našeg su kapetana dočekali sa svečanom tortom za Lukin 38. rođendan.

- Luka, mi smo napravili tortu - prišli su Armenci, koji su uspjeli organizirati i da im se hrvatski kapetan potpiše na dres.

Dok se hrvatska reprezentacija probijala do autobusa koji ih je odvezao u hotel, sa svih strana odjekivalo je "Luka, Luka".

Armenija je u reprezentativne kvalifikacije krenula baš kad i Hrvatska, u one za Euro u Engleskoj 1996., a na domaćem terenu, od uglednijih reprezentacija pobijedila je Poljsku, Slovačku, Bosnu i Hercegovinu te Rumunjsku. Nikad u kvalifikacijskoj skupini nije pobijedila momčad iz prvog pota. Iskreno se nadamo i duboko vjerujemo da će tako ostati i nakon ove utakmice. 