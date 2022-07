Idući Dinamov suparnik razbio Spartak: Utrpali im pet golova

Nakon što su nogometaši Dinama uspješno svladali Istru u trećem kolu Prve HNL 4-1 te u Skoplju teškom mukom slavili protiv makedonskog Škupija i osigurali europsku jesen, u trećem pretkolu Lige prvaka čeka ih Ludogorec koji je također bio efikasan u prvenstvu.

Bugarska momčad slavila je protiv Spartaka iz Varne s visokih 5-0, a slovenski trener Ante Šimundža izmiješao je postavu isto kao i Čačić protiv Istre.

Ludogorec je u susretu četvrtog kola bugarskog prvenstva krenuo s čak sedmoricom novih u prvih 11 u odnosu na europski dvoboj.

Spartak se nikako nije nametnuo Bugarima koji su ga s lakoćom svladali golovima Igora Thiaga koji je dva puta zabio, Cicinha, Ricka Jonathana i Bernharda Tekpeteya.

Sve golove možete pogledati OVDJE.

Bugari su ovom pobjedom učvrstili vodeću poziciju u prvenstvu gdje su do sada tri puta pobijedili i jednom remizirali, dok je Spartak na pretposljednjem mjestu s jednim bodom iz četiri utakmice.

Ludogorec je na putu do dvoboja s Dinamom u Bugarskoj protiv Shamrocka slavio 3-0, trebalo je to biti odrađivanje posla, ali Irci su im stvorili glavobolje. Imali su 2-0 s igračem više, ali pred kraj susreta Ludogorec je smanjio na 2-1 i s tim rezultatom otplovio do trećeg pretkola.

U slučaju da se Čačićeve trupe poskliznu na prvaku Bugarske, priču će nastaviti u play-offu Europske lige. Ako bi u nekom ludom scenariju Dinamo tamo izgubio, već sad je osigurao natjecanje u skupinama Konferencijske lige pobjedom nad Škupijem, momčadi koja itekako namučila zagrebačkog prvaka.

Dinamo prvu utakmicu protiv Ludogoreca igra 2. kolovoza u gostima, a uzvrat je za tjedan dana na Maksimiru.

