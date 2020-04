'Igor je prijatelj s igračima, kod njega baš nema nabijanja lopte'

Senzacije, očekivano, nije bilo. Ono što se pisalo danima i tjednima, događa se. Igor Jovićević naslijedit će Nenada Bjelicu na klupi Dinama. Kao što smo pisali, Bjelica na pregovore oko raskida ugovora dolazi u četvrtak. Ako se sve dogovore, već u četvrtak navečer ili u petak, Dinamo bi mogao i službeno objaviti da je Jovićević novi trener.

Od 2017. godine Igor vodi Dinamo II. S juniorima je ove sezone došao do četvrtfinala Lige prvaka, do susreta s Benficom, koji se još nije odigrao zbog situacije s korona virusom.

U Dinamo je prije tri godine došao iz Celja, u kojemu je napravio odličan posao. U trenerskoj karijeri još je vodio Karpati u Ukrajini.

- S Jovićevićem na klupi zamalo smo izborili Europu - kaže nam Lovre Čirjak, danas igrač Kopera, nekad član Dinama u mlađim uzrasnim kategorijama. Njega je Jovićević vodio u Celju te sezone, zabio je sedam golova.

- Bio mi je trener šest mjeseci i moram priznati da je na mene ostavio sjajan dojam - govori Čirjak i nastavlja:

- On je s igračima gradio prijateljski odnos. To je bio njegov pristup. Uvijek se prema nama dobro odnosio. Za mene je on primjer jednog modernog europskog trenera. Kod njega na treninzima i u pristupu nije bilo onih zastarjelih metoda, Igor je trener koji prati trendove.

Pitali smo Čirjaka na čemu je Jovićević inzistirao dok je vodio Celje.

- Kod njega nema nabijanja lopte. On insistira na tome da njegova momčad igra od noge do noge. Da se tako gradi igra i stvaraju prilike. Ima napadačku filozofiju - kaže Čirjak.

Prošlog vikenda preminuo je Igorov otac Čedo, koji za Dinamo odigrao gotovo 400 utakmica. Igor je nosio dres juniora Dinama, a onda je s 18 godina otišao u Real Madrid.

Dok je bio trener u Ukrajini, družio se s velikim Andrijem Ševčenkom, a zamalo je postao pomoćnik Serhija Rebrova u Ferencvarosu. Ukrajinac ga je zvao da mu se pridruži u njegovom idućem poslu, ali se Jovićević odlučio na dolazak u Zagreb i preuzimanje Dinama II. Uskoro će klupu na Hitrec-Kacijanu zamijeniti klupom u Maksimiru.