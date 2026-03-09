Obavijesti

Foto: Šime Zelić/PIXSELL
Igor Pamić za 24sata: Dinamo je razina više, ali jedno ne mogu prežaliti. Hajduk je bespomoćan

Piše Hrvoje Tironi,

HAJDUK - DINAMO 1-3 Ne sjećam se kad je jedna momčad toliko izdominirana u velikom derbiju. Od prvog dana vjerujem u Kovačevića, nije mu bilo lako, stalno su nad njim bili neki upitnici

Dinamo je baš izdominirao ovaj derbi, imali su "modri" jedan slabiji period kad su i primili gol, ali moram biti iskren, nisam očekivao baš ovako veliku razliku između te dvije momčadi, kaže nam Igor Pamić (56), koji je s nestrpljenjem čekao novi obračun Hajduka i Dinama (1-3), ali na koncu i sam ostao iznenađen apsolutnom dominacijom "modrih".

Hajduk - Dinamo 1-3: Uvjerljiva pobjeda 'modrih' za velikih +10!
Hajduk - Dinamo 1-3: Uvjerljiva pobjeda 'modrih' za velikih +10!

HAJDUK - DINAMO 1-3: 'Modri' su pobjegli najvećem rivalu na 10 bodova prednosti nakon uvjerljive pobjede pred 31.010 gledatelja na Poljudu. Strijelci su bili Zajc, Vidović i Bakrar za Dinamo, a Pukštas za Hajduk
