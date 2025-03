Igor Pamić za 24sata: Osijek je izgubio identitet. Dinamo i dalje ima najviše šansi uzeti naslov

Iza nas je 25. kolo elitnog ranga hrvatskog nogometa, a na vrhu ljestvice dogodila se promjena te je Hajduk sad vodeća momčad prvenstva ispred Rijeke koja im je prepustila vrh. Dinamo se vratio na pobjedničke staze, Osijek ne može uhvatiti ritam, a vidjeli smo i jedan remi. Sve nam je to prokomentirao Igor Pamić, trener Karlovca 1919, a što je rekao 'div iz Žminja' možete pročitati u nastavku.

Rijeka - Šibenik 1-1

Rijeka je dominirala, ali ta dominacija nije bila konkretizirana. Kad igraš bez stvaranja šansi kao što je to Rijeka igrala, teško je očekivati da možeš uzeti bodove. Šibenik je još uvijek živ, ima tamo inata, i još se nadaju. Rijeka je pokazala da im više odgovara da imaju više prostora, dobri su u organizaciji, ali nemaju završnicu da dolaze u puno čistih šansi, to im se već osvetilo. Nisu znali takvog protivnika staviti pod pritisak koji nosi stvaranje šansi, ali uvijek moram ponoviti da je to bilo jalovo. Rijeka je dosta mijenjala igrački kadar na polusezoni, polako počinje pritisak, prošle godine se nisu uspjeli nositi s tim. Fascinira me Đalović, ima taj gard s momčadi, pristup i vuče maksimum. Vidjeli smo da su ranjivi, kiksali su u Gorici i protiv Šibenika, ali to ne znači da će tako biti i dalje

Varaždin - Istra 1961 0-0

Varaždin je stabilan i organiziran, imaju sezonu bez puno amplituda u izvedbama. Nemaju ekstra kvalitetu naprijed, jer da imaju imali bi više bodova. Strast i entuzijazam je fantastičan, Šafarić je sve dobro izorganizirao, djeluju impresivno po pitanju organizacije. Ne mogu previše bolje, ali ne mogu puno ni lošije. Prvo teren nije adekvatan bio, ali Varaždin tako igra. Istra ima dobru momčad, ali su se donekle potrošili u Kupu, tu su negdje. Nije to bilo lijepo za gledati, ali vidjela se organiziranost Varaždina. Ove dvije momčadi, Lokomotiva, Gorica, tu doslovno svatko može pobijediti svakoga.

Lokomotiva - Osijek 3-0

Lokomotiva je iskoristila sve slabosti Osijeka u momentu, pomalo su Osječani i negledljivi, izgubili su identitet. Gdje god dođu su rado viđen gost pa i domaćin. Ne iznenađuje me to previše te stalne neke promjene, s Bjelicom se napadne titula pa se Zekića makne kad je radio odličan posao, dođe trener stranac i onda kad krene nizbrdo nema više tko s kim popričati, ne zna se s kojim jezikom se govori, a sad se čupaju. Fascinantno mi je kako trener Coppitteli uporno izjavljuje da su bili dominantni nakon svake utakmice, pravi Talijan. Osijek ima puno problema, a Lokosi su se stabilizirali nakon lošeg starta.

Hajduk - Gorica 2-1

Hajduk stalno svi kritiziraju, igra je za kritiku, ali prvi su, što nije bilo često zadnjih 20 godina. Oni nemaju baš takvu momčad da mogu svaku utakmicu dominirati, dosta su spori pa im dolaze problemi. A što se kreacije tiče imaju ekstra igrača Marka Livaju, a ostali su više na borbeni duh. Oni su utakmicu pobijedili što im je bilo najbitnije, Gorica me pozitivno iznenadila, ali pitanje je koliko je Hajduk tu kumovao tome da Gorica bude u opasnim situacijama. Igrali su hrabro i znali da je Hajduk ranjiv, došli su igrati.

Slaven Belupo - Dinamo 0-1

Zna se što se očekuje od Dinama, nije to nešto novo. Da je bilo tko došao za trenera Dinama, od njega bi očekivali da bude prvak. U problemima je otprije, profitiraju Hajduk i Rijeka na osnovu slabosti, nikad u ovoj fazi nisu imali manji postotak bodova. Ulazi se u zadnju četvrtinu prvenstva, bili su dominantni zbog crvenog kartona, ali i to je dio utakmice. Sad neke izjave to je trebalo bolje, više, pa nisu oni roboti nego ljudi od krvi i mesa.

Po kadru i navikama igranja i pobjeđivanja Dinamo i dalje ima najveće šanse da bude prvak. Prošle godine su uzeli naslov kad je došlo li-la, znali su pobijediti. Nakon ovog kola mi je jedino da je Dinamo i dalje u prednosti bez obzira na manjak, mislim da će direktni dvoboji dosta odlučivati, to bi moglo biti strahovito puno. Interesira me reakcija sva tri kluba, trenera, momčadi, kako će se nositi s pritiskom.