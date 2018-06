Igor Pamić: Zlatko Dalić puno riskira, ja to nikad ne bih radio

Vidim da su svi optimisti, u zraku se već lagano osjeća velika euforija, ali ja euforičan nisam. Ja sam oprezan, prva utakmica je značajna, ali nije ključna. Pa i da dobijemo nismo sigurni u prolazak, a i s remijem i porazom imamo još dvije utakmice da to popravimo.

Vidim da je izbornik Dalić izgleda odlučio da protiv Nigerije krene s Mandžukićem, Kramarićem, Perišićem i Rebićem.

Bit će to prvi put da ova četvorka igra skupa i izbornik zbog toga ulazi u veliki rizik. Primjerice, ja to ne bih radio, ne bih u ovako važnoj utakmici igrao naprijed s igračima koji nikad nisu bili zajedno na terenu, ali nadam se kako će on pogoditi s ovom idejom. Ako pogodi bit će kralj, a ako na kraju ne ispadne dobro, onda će se morati nositi s ogromnim kritikama. Najvažniji će nam biti posjed lopte, Nigerija će se sigurno braniti i igrati na kontre. Dobro je što se Luka Modrić vraća na svoju poziciju, on je na zadnjem veznom najbolji.

Očito je da će Dalić savjetovati nekoga od dva bočna igrača da uopće ne ide naprijed. Dakle, jedan od njih dvojice će uvijek ostajati u obrani. Nigerija ima dvije formacije, protiv nas bi mogla igrati 3-5-2. Oni će očito napučiti vezni red, da nam tu pokušaju parirati. Oni su svjesni su kako su slabiji od nas, svjesni su kako je Hrvatska puno kvalitetnija i oni će se nama morati podrediti. Ipak, Nigeriju se nikako ne smije podcijeniti. Iako nisu naša klasa, jako su opasni. Zbog toga ćemo naše greške morati svesti na minimum. Za mene je najbolji nigerijski igrač Victor Moses. Od njega nam prijeti daleko najveća opasnost, ali dobro je što on u klubu i reprezentaciji ne igra na istoj poziciji.

Nigerijci ga koriste u veznom redu, a on u Chelseaju igra na krilu. Hrvatska sigurno ima jako kvalitetnu generaciju, tu je nekoliko doista strašnih igrača, ali oni nisu navikli na uspjehe u reprezentacije. I zbog toga nisam euforičan. Mučili smo se na nekoliko posljednjih velikih natjecanja, imali smo puno neuspjeha i to je sigurno ostavilo traga na našim igračima. Ipak, oni u svojim klubovima igraju na visokoj razini, navikli su igrati važne utakmice i zbog toga protiv Nigerije ne treba srljati. Treba biti strpljiv, pričekati njihovu grešku. Važna će karika protiv Nigerije sigurno biti i Mario Mandžukić.

Činjenica je kako Mandžin učinak u reprezentaciji u posljednje vrijeme nije onakav kakav bi trebao biti. Problem je u tome što Mandžo ne igra na istoj poziciji kao u klubu. On u Juventusu igra na krilu i sjajno se snalazi na toj poziciji. Mandžo je igrač kojemu treba puno prostora, on traži lopte u dubinu, a kad igra u vrhu napada, onda ima veliki problem jer ne dobiva tako puno lopti kao na strani.

Uvjeren sam kako će Mario imati silan motiv na ovom Svjetskom prvenstvu jer ga u posljednje vrijeme u reprezentaciji ne ide. Mandžo će biti pravi. Važno je da protiv Nigerije zatvorimo i koridore prema našem golu. Tu će puno toga ovisiti o Modriću i Rakitiću, te Perišiću i Rebiću. Ako dobijemo ne smijemo biti euforični, a ako izgubimo nikako ne bismo smjeli potonuti.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.