Igor Štimac kažnjen u BiH zbog ustaškog pozdrava 'ZDS'

Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Igor Štimac (58), kažnjen je od strane disciplinske komisije Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Danas trener Zrinjskog, Štimac je kažnjen zato što je početkom listopada na društvenim mrežama napisao status u kojem je, između ostaloga, napisao ustaški pozdrav "Za dom spremni".

Ta je objava potaknula nekoliko bh. klubova, prvenstveno Velež i Sarajevo, na akciju. Prijavili su Štimca, a nakon istrage kažnjen je s 5000 KM i šest mjeseci uvjetne kazne zbog dva odvojena prekršaja koji su objedinjeni.

Mostar: Susret HSK Zrinjski i FK Borac u 12. kolu WWin lige BiH | Foto: Denis Kapetanovic /PIXSELL

Naime, nedavno se Štimac opet našao u središtu pažnje bh. nogometne scene. Komentirao je da suci u BiH pomažu Borcu iz Banja Luke, čime je dodatno podigao prašinu iza sebe.