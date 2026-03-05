Obavijesti

Sport

Komentari 0
PRIJETI MU NOVA KAZNA

Igor Štimac na rubu suspenzije!

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: < 1 min
Igor Štimac na rubu suspenzije!
Foto: Denis Kapetanovic

Ako ga Disciplinska komisija proglasi krivim, Štimac bi mogao dobiti višemjesečnu suspenziju koja bi praktično značila da neće moći voditi Zrinjski do kraja sezone

Admiral

Igor Štimac, hrvatski stručnjak i trener Zrinjskog, mogao bi završiti sezonu na tribinama. Disciplinska komisija Nogometnog saveza BiH zasjedat će 18. ožujka i odlučiti o njegovoj kazni nakon što je bosanskohercegovački nogometni savez podnio čak tri prijave protiv njega.

Razlog su Štimačevi javni komentari o regularnosti WWin lige BiH, u kojima je otvoreno aludirao da sudačke odluke idu u korist Borca iz Banje Luke. Vrhunac je uslijedio nakon utakmice Sloge i Borca, kada je izjavio da je ekipa iz Doboja namjerno izgubila od Banjalučana.

- Zna to cijela javnost, neću ja to govoriti. Neću dati nekim silovateljima priliku da me kazne - poručio je nakon utakmice Željezničara i Zrinjskog na Grbavici u sklopu 24. kola. 

FILMSKA PRIČA IZ MOSTARA Igrao je nogomet za NK Jarun i htio biti policajac. Sad je zabio gol momčadi od 536 milijuna €
Igrao je nogomet za NK Jarun i htio biti policajac. Sad je zabio gol momčadi od 536 milijuna €

Štimac nije prvi put subjekt u disciplinskim postupcima Nogometnog saveza BiH. U listopadu prošle godine dobio je kaznu od 2556,57 eura i šest mjeseci uvjetne kazne zbog ustaškog pozdrava "Za dom spremni" i ranijih aluzija na sudačku pristranost. Samo dva mjeseca kasnije, usprkos uvjetnoj kazni, zbog vrijeđanja i klevetanja dobio je dodatnih 1022,63 eura kazne. 

Ako ga Disciplinska komisija proglasi krivim, Štimac bi mogao dobiti višemjesečnu suspenziju koja bi praktično značila da neće moći voditi Zrinjski do kraja sezone.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Ovako se smrtno bolesni Koch oprostio sa šalom Dinama
POČIVAO U MIRU

FOTO Ovako se smrtno bolesni Koch oprostio sa šalom Dinama

MUCH - Georg Koch u listopadu 2024. je pred oko 1500 ljudi imao oproštajnu humanitarnu utakmicu. Uz podršku obitelji, s kapom i šalom Dinama je izašao na teren i poručio: Svašta sam doživio, ne želim biti u prvom planu. Preminuo je u srijedu u 55. godini
Privatni život asa Hajduka: Tko su žene u životu Ante Rebića?
FOTO: OPET U FOKUSU

Privatni život asa Hajduka: Tko su žene u životu Ante Rebića?

Ante Rebić ponovno je u fokusu javnosti nakon utakmice Rijeke i Hajduka u kojoj se obrušio na suca, a obožavateljice godinama prate njegov ljubavni život o kojem se ne zna previše

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026