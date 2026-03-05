Igor Štimac na rubu suspenzije!

Igor Štimac, hrvatski stručnjak i trener Zrinjskog, mogao bi završiti sezonu na tribinama. Disciplinska komisija Nogometnog saveza BiH zasjedat će 18. ožujka i odlučiti o njegovoj kazni nakon što je bosanskohercegovački nogometni savez podnio čak tri prijave protiv njega.

Razlog su Štimačevi javni komentari o regularnosti WWin lige BiH, u kojima je otvoreno aludirao da sudačke odluke idu u korist Borca iz Banje Luke. Vrhunac je uslijedio nakon utakmice Sloge i Borca, kada je izjavio da je ekipa iz Doboja namjerno izgubila od Banjalučana.

- Zna to cijela javnost, neću ja to govoriti. Neću dati nekim silovateljima priliku da me kazne - poručio je nakon utakmice Željezničara i Zrinjskog na Grbavici u sklopu 24. kola.

Štimac nije prvi put subjekt u disciplinskim postupcima Nogometnog saveza BiH. U listopadu prošle godine dobio je kaznu od 2556,57 eura i šest mjeseci uvjetne kazne zbog ustaškog pozdrava "Za dom spremni" i ranijih aluzija na sudačku pristranost. Samo dva mjeseca kasnije, usprkos uvjetnoj kazni, zbog vrijeđanja i klevetanja dobio je dodatnih 1022,63 eura kazne.

Ako ga Disciplinska komisija proglasi krivim, Štimac bi mogao dobiti višemjesečnu suspenziju koja bi praktično značila da neće moći voditi Zrinjski do kraja sezone.