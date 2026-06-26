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BIVŠI IZBORNIK

Igor Štimac: Optimist sam prije Gane, a Luka Vušković ne vrijedi bez razloga 60 milijuna eura

Piše Ivan Tomašković,
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Igor Štimac: Optimist sam prije Gane, a Luka Vušković ne vrijedi bez razloga 60 milijuna eura
Foto: Denis Kapetanovic

Dan uoči utakmice Hrvatske i Gane i otkrio što očekuje pred zadnji susret Hrvatske u skupini na Svjetskom prvenstvu

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Igora Štimca na klupi Zrinskog nedavno zamijenio je Simon Rožman i bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije trenutno je bez posla. Puni baterije i nedavno je gostovao je u emisiji N1.

Dan uoči utakmice Hrvatske i Gane i otkrio što očekuje pred zadnji susret Hrvatske u skupini na Svjetskom prvenstvu. Štimac je istaknuo da Hrvatska nije ni prestara, a ni prespora.

- Nije dobra onoliko koliko bismo mi htjeli, ali dovoljno dobra kako bi prošla ovu grupnu fazu. Sve ono što je Zlatko radio s momcima za mene ima potpunu logiku. Ako ćemo gledati širu sliku, to je onda dugoročni plan. Kad je u pitanju Svjetsko prvenstvo, smatram da momci žele medalju. Da bi se došlo do medalje, trebamo imati igrače u punoj formi za eliminacijsku fazu, a da bi Gvardiol, Modrić i Kovačić došli u punu formu, moraju igrati i kroz utakmice doći do vrhunske forme. Ulazak u rizik tijekom grupne faze je logičan i opravdan s obzirom na to da znamo da i trećeplasirani ide u iduću fazu natjecanja. Ova minutaža koju je spomenuti trojac dobio će imati učinak na njihovu daljnju formu - ističe Igor Štimac koji je otkrio svoje mišljenje o 19-godišnjem Luki Vuškoviću. 

Foto: HŠK Zrinjski Mostar/Facebook

- Luka iza sebe ima jednu iznimno uspješnu sezonu. Njegova tržišna cijena nije bezveze veća od 60 milijuna eura, ali iskustvo se ne može kupiti. Treba biti strpljiv, birati prave trenutke kada će igrati u prvoj postavi. Nema sumnje kako se radi o izvrsnom nogometašu i momku. Treba biti strpljiv - ističe Štimac. On je optimističan prije utakmice s Ganom. 

- Nisam zahtjevan da očekujem raskošnu igru. Ovo je grupna faza u kojoj je najbitnije osigurati eliminacijsku fazu gdje znamo da Hrvatska može eliminirati bilo koga - zaključio je. 

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