Igor Tudor: Možemo se boriti za titulu, a Vlahoviću dajem ljubav ili batinu, ovisi kako mu treba

Hrvatski trener Igor Tudor je na klupi Juventusa sjajno ušao u sezonu. U prva dva kola Juve je ostvario dvije pobjede (Parma i Genoa), a u subotu (18 sati) mu slijedi pravi ispit i prvi derbi sezone. U Torino stiže milanski Inter, a Tudor je u razgovoru za DAZN, koji je prenio TuttoMercatoWeb, govorio o povezanosti s klubom, nadolazećem derbiju, a dotaknuo se i Dušana Vlahovića.

Foto: Giuliano Marchisciano/IPA Sport

- Juve je dio života, zaista. Izgradio me kao osobu, ali i u trenerskom poslu. Juve dio mene. Osjećaji su prekrasni. Kao nogometaš sam igrao malo, rano sam prestao zbog problema s gležnjevima. Uvijek sam imao osjećaj da nisam dao sve što sam mogao. Otkad sam počeo trenirati s 31 godinom, sanjao sam o klupi Juventusa, osjećao sam se dužnim ovom klubu - rekao je Tudor, pa dodao:

- Juve je tih godina osvajao Ligu prvaka, bilo je to nešto nestvarno. Posebno je bilo vidjeti Zidanea kako sam trenira na terenu. To su stvari koje su mi ostale u sjećanju. Mi smo uvijek nosili gol i lopte, a sada to radi 30 ljudi. Drugačija su vremena.

Zatim se osvrnuo na derbi s Interom i komentirao borbu za vrh tablice.

- Ova utakmica vrijedi više od tri boda, a meni je lakše pripremati takve dvoboje. Inter je velika momčad, imaju zrele igrače s važnim iskustvom. Mi igramo na svoje karte, želimo iskoristiti svoje snage i raditi na slabostima. Onda ćemo vidjeti tko će biti bolji - rekao je trener "stare dame" pa dodao:

- Očito je da se ova momčad može boriti za osvajanje Scudetta. Na početku sezone na nekoliko sastanaka govorio sam o ciljevima, a onda zatvorim ta vrata i više o tome ne pričam. Govorim samo o konkretnim stvarima jer pričanje o ciljevima ne služi ničemu, treba ih postići.

Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-ag

Za kraj je komentirao odnos sa srpskim napadačem, Dušanom Vlahovićem.

- Njegova je situacija vrlo specifična s ugovorom koji istječe. Ovo će mu jako dobro doći, ima 25 godina i još se izgrađuje. Njegov rast je bio važan i to je učinio sam. Pokušavam mu dati ljubav kad mu treba ljubav, a kad mu treba batina, dam mu batinu - zaključio je.