NIJE U ŠOLDIMA SVE

Igor Tudor razveselio je mnoge navijače 'stare dame'. Evo kako

Piše Ivan Kužela,
Igor Tudor razveselio je mnoge navijače 'stare dame'. Evo kako
Foto: Marco Iacobucci/IPA Sport / ipa-

Bivši trener Juventusa Igor Tudor napravio je gestu kojom će dobiti dodatne simpatije navijača Juventusa. Napustio je klupu 'stare dame' u listopadu, a sad je s klubom službeno okončao suradnju bez isplate

Igor Tudor (47) usko je vezan uz Juventus, a posljednja gesta prema 'staroj dami' potvrdila je njegovu privrženost klubu, piše talijanski Tuttosport. Naime, klub i hrvatski trener službeno su raskinuli suradnju koja je trebala trajati do kraja sezone 2026./27. Na taj način uštedio je klubu iz Torina 5,5 milijuna eura jer nije bio primoran na prekid suradnje. Ovako će Juventus imati dodatna financijska sredstva, a Tudor će moći trenirati novi klub.

Predstavljanje Igora Tudora u Laziju 00:50
Predstavljanje Igora Tudora u Laziju | Video: 24sata/Twitter

Hrvatski strateg trenutačno je bez kluba, a u karijeri je trenirao Hajduk, Karabükspor, PAOK, Galatasaray, Udinese, Veronu, Marseille, Lazio i Juventus. Na klupi 'stare dame' vodio je 24 utakmice, pobijedio 10 puta, osam puta remizirao i gubio na četiri susreta. Prije preuzimanja Juventusa krajem prošle sezone bio je u trenerskoj ulozi u klubu, ali kao pomoćni trener Andree Pirla. Zajedno su surađivali od kolovoza 2020. do svibnja 2021. godine. 

CALCIO - Serie A - SS Lazio vs Juventus FC
Foto: Marco Iacobucci/IPA Sport / ipa-

Splićanin je u bogatoj igračkoj karijeri igrao za Juventus od 1998. do 2007. godine. Odigrao je 174 utakmice za torinski klub, zabio 21 gol i podijelio šest asistencija. Tudora je naslijedio Luciano Spalletti koji na klupi Juventusa u zadnjih šest susreta ima pet pobjeda i jedan remi. 'Stara dama' je trenutačno četvrta momčad lige s 36 bodova u 19 kola. Ispred su samo Inter, Milan i Napoli.

