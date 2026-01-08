Obavijesti

Igor Vori o Šipiću i 'skrivenom' problemu reprezentacije: 'Dosta je igrača bilo u takvom ritmu'

Ako napravimo homogenu grupu, to se ne bi trebalo osjetiti, a imamo pivote koji će nadomjestiti Šipića, kaže bivši prvi pivot reprezentacije o sadašnjem

Što su Hrvatska Dagur Sigurdsson smislili i pripremili u pet dana udarnog dijela priprema za Europsko prvenstvo, testirat ćemo danas protiv Njemačke u Areni Zagreb (20:30, RTL) pa tri dana kasnije u "uzvratu" u Hannoveru, u kojem će reprezentacija ostati do puta u Malmö 15. siječnja, odnosno dva dana uoči prve utakmice turnira protiv Gruzije.

UŽIVO Transferi: Lijevi bek otišao iz Osijeka, Hajduk ostaje bez dvojice igrača iz vezne linije
UŽIVO Transferi: Lijevi bek otišao iz Osijeka, Hajduk ostaje bez dvojice igrača iz vezne linije

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Bila je 'slatka mala Marijana', Hrvati su joj skandirali. Što se dogodilo licu omiljene sutkinje?
Bila je 'slatka mala Marijana', Hrvati su joj skandirali. Što se dogodilo licu omiljene sutkinje?

Teniska sutkinja Marijana Veljović šokirala je javnost drastičnom promjenom izgleda zbog estetskih zahvata. Iako i dalje sudi na vrhunskoj razini, njezin novi izgled izaziva burne reakcije
Bivši rukometni reprezentativac novi Gospodin Savršeni! Kao mali je proživio veliku tragediju
Bivši rukometni reprezentativac novi Gospodin Savršeni! Kao mali je proživio veliku tragediju

Karlo Godec jedan je od dvojice Gospode "Savršeni" u novoj sezoni. On je rukometaš s modnim brendom. Njegova priča o uspjehu i gubitku dirnut će gledatelje, a hoće li pronaći onu pravu?

