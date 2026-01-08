Ako napravimo homogenu grupu, to se ne bi trebalo osjetiti, a imamo pivote koji će nadomjestiti Šipića, kaže bivši prvi pivot reprezentacije o sadašnjem
Igor Vori o Šipiću i 'skrivenom' problemu reprezentacije: 'Dosta je igrača bilo u takvom ritmu'
Što su Hrvatska i Dagur Sigurdsson smislili i pripremili u pet dana udarnog dijela priprema za Europsko prvenstvo, testirat ćemo danas protiv Njemačke u Areni Zagreb (20:30, RTL) pa tri dana kasnije u "uzvratu" u Hannoveru, u kojem će reprezentacija ostati do puta u Malmö 15. siječnja, odnosno dva dana uoči prve utakmice turnira protiv Gruzije.
