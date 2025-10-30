Igor Vori ostaje trener Sesveta, klub je promijenio ime: 'Naš je cilj maknuti mlade ljude s ulice'

Rukometaši Sesveta proteklih su godina jedna od najljepših priča domaćeg rukometa, a sad je okrenuo novu stranicu. Klub je obznanio da je potpisao ugovor s novim generalnim sponzorom te će odsad nositi ime MRK Sesvete Triglav Osiguranje. Također, predsjednik kluba Josip Ćurković potvrdio je da će Igor Vori ostati trener kluba najmanje do kraja sezone.

- Zahvaljujemo Triglavu što su prepoznali naš rad. Ono što ih je posebno privuklo je rad s mladima jer mi u Sesvetama imamo oko 450 djece u omladinskom pogonu. To je i svakako naš cilj, da maknemo mlade ljude s ulice i da ih uvedemo u dvoranu i na sportska borilišta. Ovo će nam biti svakako i jedan vjetar u leđa za seniorsku momčad - rekao je Vori.

Sesvete su jedini klub u Europskoj ligi koji igra samo s domaćim igračima te su jedna od najmlađih momčadi u natjecanju. Vori se osvrnuo na razvoj mladih igrača u Sesvetama i na daljnje ciljeve.

- Naš glavni cilj je razvoj mladih hrvatskih rukometaša. Za to nam trebaju stručni ljudi i u omladinskim školama i u seniorskom kadru. Također, još jedan od ciljeva je da svake godine priključimo nekoliko igrača iz omladinske škole našoj prvoj momčadi. Ciljevi u prvenstvu i Kupu su da uvijek probamo izboriti Europu. Sa svakim možemo igrati i to smo pokazali, ali je teško igrati s klubovima koji imaju puno veće budžete od nas. Ipak, mi se s time ne opterećujemo već želimo predstaviti klub i Hrvatsku u najboljem svijetlu i pokazati da se s mladim igračima može puno toga postići - rekao je trener Sesveta pa dodao:

- U sportu se ne može živjeti od jučer. Uvijek se bitno dokazivati. Ja ih kao trener prvenstveno učim da postanu ljudi i to je ono što je najvažnije. Također, jako nam je bitna ambicija, letvicu smo si postavili visoko i tako i radimo. Drago mi je da postoji klub kao Sesvete gdje mladi mogu dobiti priliku i ne moraju tražiti okolni put. Ja sam za svoje igrače tu 24 sata dnevno i vjerujem da im svojim iskustvom mogu puno pomoći. Mi smo gladni uspjeha i odmah je sve lakše.

Osvrnuo se i na poziciju Sesveta u hrvatskom rukometu te hoće li moći parirati moćnijima Zagrebu i Nexeu.

- Mi smo jako objektivni i znamo gdje nam je mjesto, ali mi ne treniramo svaki dan dva puta da bismo bili treći. Treniramo da budemo pobjednici i ako nam se ukaže prilika da nekog iznenadimo objeručke ćemo to prihvatiti. Jesmo li u stanju to napraviti, vidjet ćemo, ali zato radimo. Mi bismo voljeli napasti Ligu prvaka, ali to sada nije realno, ali i dalje naporno radimo. U svakoj utakmici se dobro borimo i sa Zagrebom i s Nexeom - rekao je Vori, a nadovezao se i predsjednik:

- Nama je minimum treće mjesto i sve ispod toga je podbačaj. U Europi smo dobri i nismo osramotili hrvatski rukomet, ali je dosta dobrog dojma, spremni smo uzimati bodove i za neki veći iskorak. Mi ne treniramo ništa manje od Zagreba i Nexea.

Sesvete u Europskoj ligi imaju jedan bod iz dvije utakmice, a uskoro ih očekuje i susret protiv Toulousea (11. studenoga) na domaćem terenu te je glavni cilj prolazak skupine. U hrvatskom prvenstvu su drugi, iza Nexea, a baš će protiv Našičana odigrati i sljedeći susret.