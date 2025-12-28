Obavijesti

Igoru Tudoru nije išlo, ali zato nasljednik briljira! Juventus se preporodio i grabi ka vrhu lige

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Igoru Tudoru nije išlo, ali zato nasljednik briljira! Juventus se preporodio i grabi ka vrhu lige
Foto: JENNIFER LORENZINI/REUTERS

Nakon odmora za Božić i Novu godinu, talijanski velikan će s utakmicama nastaviti 3. siječnja kada u Torino stiže Lecce, a do Benfice u Ligi prvaka (21. siječnja) raspored je vrlo povoljan

Igor Tudor bio je trener Juventusa do utakmice s Lazijom i poraza 1-0 26. listopada. Od tada, klupu je preuzeo Luciano Spalletti, a "stara dama" je počela ostvarivati znatno bolje rezultate. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Predstavljanje Igora Tudora u Laziju 00:50
Predstavljanje Igora Tudora u Laziju | Video: 24sata/Twitter

Od odlaska Tudora, Juventus je odigrao 13 utakmica i pobijedio njih devet, tri remizirao te izgubio samo jednu! Dok je Tudor bio trener, Juventus je u 11 utakmica ostvario tri pobjede, pet remija i tri poraza. 

Navijači torinskog kluba mogu biti zadovoljni time što se Juventus uključio u borbu za naslov prvaka, trenutačno je treći s 32 boda, koliko ima i drugoplasirani Milan, dok je vodeći Inter na bod više. Napoli ima bod manje, ali i dvije utakmice manje. 

Serie A - Pisa SC v Juventus
Foto: JENNIFER LORENZINI/REUTERS

Nakon odmora za Božić i Novu godinu, talijanski velikan će s utakmicama nastaviti 3. siječnja kada u Torino stiže Lecce, a do Benfice u Ligi prvaka (21. siječnja) raspored je vrlo povoljan. Sasvim je moguće da Juventus preuzme vrh talijanskog prvenstva u skoroj budućnosti, a na početku sezone se to činilo miljama daleko. 

