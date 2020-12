'Igra nije bila uvjerljiva, ali zabili su iz naše pogreške...'

Žao mi je jer je Majer dobio treći žuti karton, kao što su golovi, propusti, greške sastavni dio utakmice, tako su i žuti kartoni. On ga je danas dobio i neće ga biti u Rijeci, rekao je Zoran Mamić...

<p>Pakleni ritam četvrtak - nedjelja ipak nije poremetio hrvatskog prvaka koji je protutnjao Koprivnicom i utrpao petardu <strong>Slaven Belupu </strong>(5-1). <strong>Dinamu</strong> je ovo deveta pobjeda u HNL-u i sada za Osijekom zaostaje samo bod uz dvije utakmice manje.</p><p>'Modri' su uraganski krenuli i već nakon 15 minuta bilo je 2-0. Oba gola zabio je Mario Gavranović i to na identičan način. </p><p>Majer je ubacio iz kornera, lopta se odbila do Franjića koji je pucao s ruba kaznenog prostora, a lopta se u velikom luku odbila do Gavranovića koji je izbjegao zaleđe i zabio za 1-0 u 5. minuti. Samo 10 minuta kasnije bilo je 2-0, a strijelac je ponovo bio švicarski reprezentativac. </p><p>Dinamo je ponovo imao korner, lopta se opet odbila do ruba kaznenog prostora do Franjića, koji je ovoga puta nije pucao, već je proigrao Ademija, a ovaj gurnuo loptu do Gavranovića za laganih 2-0. Mario Zebec je nakon konzultacije s VAR sobom pokazao na centar.</p><p>Iako se činilo kako će Dinamo razbiti Belupo već u prvom dijelu, 'modri' su izgubili posjed i prepustili kontrolu Koprivničanima. No Tomislav Stipić i njegovi igrači su bili u potpunosti nemoćni.</p><p>- Čestitke momčadi na uvjerljivoj pobjedi. Rezultatski dobro, igrom možda nije uvjerljivo izgledalo. Odlično smo ušli u utakmicu, zabili dva gola, pa izgubili kontrolu, počeli komplicirati. Već u drugom dijelu smo se vratili i iskoristili naše šanse. Nismo im puno dozvolili, zabili su iz naše greške, zabili su prečku prije našeg posljednjeg gola, ostalo smo vrlo dobro kontrolirali - rekao je trener Dinama Zoran Mamić.</p><p>U drugom poluvremenu su se za uvjerljivu pobjedu pobrinuli Petković, Hajrović i Ivanušec, a jedini gol za Slaven zabio je Knöll. Osim tog gola, domaćini ni u jednom trenutku nisu ugrozili Dominika Livakovića koji je na kraju ipak primio gol nakon pogreške Dine Perića.</p><p>Mamića veseli uvjerljiva pobjeda, ali ne treći žuti karton kojeg je dobio Lovro Majer koji će propustiti susret protiv Rijeke u sljedećem kolu.</p><p>- Ritam je takav već duže vrijeme. što je tu je, moramo se adaptirati i to prihvatiti. Iskoristiti sve dane pred nama za regeneraciju i pripremu za nove utakmice. Žao mi je jer je Majer dobio treći žuti karton, kao što su golovi, propusti, greške sastavni dio utakmice, tako su i žuti kartoni. On ga je danas dobio i neće ga biti u Rijeci.</p><p>Mamić je danas rotirao i to očekivano kako bi pripremio momčad za završnicu jesenskog dijela sezone. Europsko proljeće je osigurano, a dinamovcima je preostao još posljednji susret grupne faze protiv CSKA-a iz Moskve. Ako i taj susret odrade na maksimalnom nivou kao i sve do sada u Europskoj ligi, vrlo je izgledno kako će i nakon šest kola 'modra' mreža ostati netaknuta.</p>