Igrač Benfice prošle godine se sprdao s Rokom Šimićem, a sada mu se sve obilo o glavu

Prije godinu i pol dana Roko Šimić bio je najbolji igrač mlade momčadi Salzburga. Briljirao je u Ligi prvaka mladih i svoj klub doveo do finala gdje su se susreli s Benficom, no mladi Portugalci slavili su uvjerljivih 6-0. Stoper Antonio Silva provocirao je hrvatskog napadača.

- Šimić - pisalo je u objavi uz emotikon koji maše.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Karma se kad tad vrati poput bumeranga i pogodi te u glavu. A to se sinoć dogodilo Silvi. On je u međuvremenu stasao u jednog od najboljih mladih igrača na svijetu, vrijedi 45 milijuna eura i velika je uzdanica svoje Benfice, no u srijedu navečer je razočarao. Salzburg je slavio 2-0 u Lisabonu, a junak utakmice bio je baš naš Roko Šimić koji je zabio gol i asistirao.

I kako to inače bude, tragičar utakmice bio je Antonio Silva koji je skrivio penal u 13. minuti pa dobio crveni karton. Jedanaesterac je realizirao upravo hrvatski nogometaš.

Admin na Salzburgovim društvenim mrežama odlučio su se malo nasladiti pa su ispod Portugalčeve objave otprije godinu i pol ostavili Šimićevu fotografiju s nagradom za igrača utakmice.