Igrač Clippersa divljački faulirao Dončića, a srpski div jedva ga zaustavio: 'Užasan prekršaj'

<p><strong>Luka Dončić </strong>vukao je koliko je mogao sa svojim supermoćima, ali onog trenutka kada mu se ozlijedio <strong>Kristaps Porzingis</strong>, za proći Clipperse Dallas više nije imao dovoljno materijala za parirati prvim favoritima NBA lige. Clippersi su prošli u šest utakmica (4-2) i pritom obavili i onaj prljavi posao na Dončiću makar ni time Slovenca nisu izbacili iz njegovog ritma. Dončić je svoju zadnju utakmicu sezone (111-97) završio s 38 koševa, devet skokova i devet asistencija.</p><p>U petoj utakmici <strong>Marcus Morris</strong> stao je na nezaliječeni Dončićev gležanj, braneći se da nije bilo nikakve namjere. U što su neki možda i povjerovali, ali nakon onoga što je učinio u šestoj utakmici, promijenili su mišljenje. Kao i Dončić.</p><p>- Stvarno sam se nadao da prvi put nije bilo namjerno, ali kad pogledam ovaj prekršaj... Znate što mislim.</p><p>Dogodio se u prvoj četvrtini kada je Dončić bio u prodoru, a pod košem ga, bez namjere da igra loptom, Morris s leđa udario po vratu i glavi. Dončić se odmah ustao i krenuo u obračun, ali nekako ga je zadržao Boban Marjanović, pa je sve ostalo na nama čitljivim riječima s ionako preporučljive distance.</p><p>- Bio je baš užasan prekršaj. No ne želim se uopće petljati s takvim igračima - rekao je Dončić.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://twitter.com/SportsCenter/status/1300167990286192644" target="_blank"><strong>OVDJE</strong></a>.</i></p><p>Morris je, naravno, isključen s utakmice, što, recimo, trener<strong> Doc Rivers</strong> misli da se nije trebalo dogoditi.</p><p>- Mislio sam da je igrao na loptu, ali to se događa. Mislim da su ga isključili i zbog njegove reputacije. Volim Marcusov intenzitet, on se ne povlači.</p><p>Morris je, pak, prihvatio sudačku odluku.</p><p>- Morali su to napraviti, no, iskreno, i Tim Hardaway napravio je težak prekršaj na Paulu Georgeu prošlu utakmicu, pa se nije ovakva drama stvorila. Luka je mlad igrač i bit će zvijezda - rekao je starter Clippersa koji je svoj potez branio i u prošloj utakmici.</p><p>- U svaku utakmicu ulazim poštivajući svakog igrača i nikad nisam napravio ništa prljavo da onesposobim igrača. Nisam prljav igrač, poštuju me u ovoj ligi.</p><p>Dončić je tada rekao da ne želi uopće razgovarati s njim iako je na parketu bilo dosta trash-talka. U kojem je Morris, očito je, puno jači igrač...</p><p>- Tijekom utakmice mi je govorio stvarno puno loših stvari. No, idemo naprijed.</p><p>Morris, nadajući se da ga neće suspendirati i za prvu utakmicu polufinala Zapada, dalje u doigravanje, a Dončić na odmor...</p>