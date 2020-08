Sjajni Zubac izbacio je Dončića! Ivica je utrpao 'double double'

LA Clippersi izbacili su Dallas Maverickse 4-2 u prvom krugu doigravanja Zapadne konferencije u balonu u Orlandu. Zubac je zabio 15 koševa uz 11 skokova, Dončić je zabio 38 uz devet skokova i asistencija

<p>Košarkaši <strong>Los Angeles Clippersa</strong> plasirali su se u konferencijsko polufinale doigravanja za NBA prvaka svladavši <strong>Dallas Maverickse </strong>sa 111-97 u šestoj utakmici prvog kruga, a hrvatski reprezentativac <strong>Ivica Zubac</strong> je u pobjedi svoje sudjelovao s 15 koševa i 11 skokova. </p><p>U polufinalu Zapadne konferencije momčad iz Los Angelesa će igrati protiv boljeg iz serije Utah - Denver u kojoj Jazz vodi sa 3-2. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako zakucava Zupčeva zaručnica</strong></p><p>Clippersi su većim dijelom utakmice bili bolja momčad, a do sredine treće četvrtine uspjeli su doći do 23 koša prednosti. Ipak, na krilima odličnog <strong>Luke Dončića</strong> Dallas se vratio u utakmicu te je u početnoj fazi posljednje četvrtine zaostatak Mavericksa sveden na samo šest koševa.</p><p>Bliže od toga Dallas nije mogao, jer su Clippersi predvođeni Kawhijem Leonardom ubrzo ponovno došli do dvoznamenkaste prednosti koju Mavsi više nisu uspjeli ugroziti.</p><p>Ivica Zubac je u ovom dvoboju u igri proveo više od 33 minute, a prekovremeno je morao raditi zbog isključenja <strong>Marcusa Morrisa</strong>, koji je još u prvoj četvrtini morao napustiti igru jer je pregrubo zaustavio jedan prodor Luke Dončića. No, Zubac se pobrinuo da se Morrisov izostanak ne osjeti previše te je s 15 koševa (šut iz igre 6/8) i 11 skokova bio drugi najbolji igrač svoje momčadi.</p><p><strong>Kawhi Leonard</strong> je sa 33 koša, 14 skokova i sedam asistencija predvodio Clipperse, a Paul George je imao učinak od 15 poena, devet skokova i sedam asistencija.</p><p>U svojoj posljednjoj utakmici ove sezone Luka Dončić je ostao za jedan skok i jednu asistenciju kratak za još jedan 'triple-double' učinak, jer je utakmicu završio sa 38 koševa, devet skokova i devet asistencija.</p><p>U prvoj utakmici nedjeljnog programa u Orlandu Boston je s uvjerljivih 112-94 nadigrao Toronto i poveo sa 1-0 u polufinalnoj seriji doigravanja u Istočnoj konferenciji.</p><h2>NBA doigravanje</h2><p><strong>Zapadna konferencija, 1. krug:</strong><br/> Dallas - LA Clippers 97-111<br/> (LA Clippers su sa 4-2 prošli u konferencijsko polufinale) </p><p>Utah - Denver 107-119<br/> (Denver izjednačio na 3-3)</p><p><strong>Istočna konferencija, polufinale:</strong><br/> Toronto - Boston 94-112<br/> (Boston vodi sa 1-0 u seriji na četiri pobjede)</p><p>(jt)</p>