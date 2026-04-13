Igrač Dubrave za 24sata: Vikali su mi 'Nemoj zabiti autogol'. Trener Cibalije mi je čestitao
Dubrava i Cibalia remizirale su (2-2) u 26. kolu 1. NL, a utakmicu je obilježio domaći napadač Ante Matić. Prvo je zabio gol, a nakon što su ga gosti napali da je prekršio fair-play, zabio je i autogol. 'Napravio sam to na svoju ruku'
Nesvakidašnju situaciju, kakva više priliči nogometnoj videoigrici, vidjeli smo na našem drugoligaškom travnjaku. Priča tjedna je napadač Dubrave Ante Matić (22), koji je u remiju protiv Cibalije (2-2) zabio gol na nepostavljenu obranu Vinkovčana, a potom nekoliko minuta kasnije pospremio loptu u vlastitu mrežu. No, za početak, da raspetljamo i razjasnimo cijelu situaciju.