Igrač Kustošije najtraženiji je na Transfermarktu! Pogledajte zašto ga je dovela Barcelona

Ma dobro, ovo mora biti neka šala, pa ne događaju se takve stvari, bio je najčešći komentar nakon što je Fabrizio Romano objavio kako je Barcelona potpisala mladog stopera Kustošije Mikayila Fayea (18) za velikih 5 milijuna eura uz dodatne bonuse.

- To što Mikayil Faye igra u drugoj ligi je nebitno. Odgovorno tvrdim da je riječ o najboljem lijevom beku u Hrvatskoj. Pazite, pričam iz pozicije trenera kroz čije su ruke prošli silni talenti HNL-a. Od Lukasa Kačavende pa nadalje. Nikada nisam trenirao većeg talenta. Faye je najkompletniji igrač u karakternom, mentalnom, tehničko-taktičkom smislu u mojoj karijeri. Prije nego je došao pogledao sam sve njegove utakmice za reprezentaciju Senegala. Bio je ozlijeđen i nije bio spreman pa je tek sada ušao u neki ritam. Jednostavno, danas se ništa ne može sakriti. Barcelona je to prepoznala, poslala čovjeka koji se uvjerio na licu mjesta - rekao je trener Kustošije Samir Toplak za Germanijak u travnju ove godine.

Senegalac je visok 186 centimetara i član je sportske agencije Niagara Sports Company čiji je nogometni menadžer i agent poznati Hrvat Andy Bara. Bara već dugi niz godina nosi titulu najboljeg hrvatskog menadžera, a neki od igrača s kojima surađuje su Dani Olmo, Alvaro Morata, Lovro Majer, Nacho Fernandez i Kristijan Jakić.

Ovog mladog defenzivca navodno je Kustošiji preporučio nekadašnji dinamovac Mathias Chago. On je kontaktirao Andyja Baru i rekao kako ima vrhunskog talenta za njega. Faye je došao u Kustošiju, a nije dugo trebalo da se pročuje za Fayea koji je bio na pragu potpisa za Marseille. Senegalac je odlučio ostati u Kustošiji i pravu ponudu čekati u Zagrebu. Prvi dio sezone nije se toliko pričalo o njemu jer se još uvijek oporavljao od ozljede.

Nakon zimskih priprema bio je spreman pokazati svoj pravi talent, a nije dugo trebalo da se o njemu krene pričati kao o "najboljem beku u Hrvatskoj".

Faye je u zadnja 24 sata postao najtraženiji igrač na Transfermarktu. Osim Barcelone, za njega su bili zainteresirani Chelsea i Borussia Dortmund. Izgleda kako ljubitelji nogometa ne mogu vjerovati da je Barcelona, koja je poznata po dovođenju mladih talenata, ali i koja je u velikim financijskim problemima, dovodi igrača iz druge lige i to za ne baš mali novac.

Svi se pitaju zašto baš Faye i koje su to njegove kvalitete. Prvenstveno, Faye je ljevak i može igrati na dvije defenzivne pozicije. Ljevonogi defenzivci jako su tražena roba na tržištu. Moderni defenzivni igrači moraju znati igrati s loptom. Faye je odličan tehničar i sjajno se snalazi u situacijama kada ga protivnički napadač pritišće u zadnjoj liniji.

Zapravo, kada je pod pritiskom izgleda vrlo smireno što je dosta neobično za tako mladog igrača. Može driblati, može pretrčati, a može i zadržati posjed zbog svojih fizičkih predispozicija. Voli krenuti prema naprijed i osvojiti dobar dio terena. Iako nije pretjerano visok, razumije igru jako dobro i ne boji se igrati glavom. Odlično se postavlja kada se mora braniti jedan na jedan.

Faye izgleda kao jako kompletan igrač, ali postoji jedna zamka. Uzorak koji možemo gledati temelji se na drugom rangu hrvatskog natjecanja. Daleko je to od razine koju Barcelona očekuje da će Faye igrati. Već s 14 godina igrao je na Afričkom kupu nacija do 17 godina, a iste godine napravio je to i na Svjetskom prvenstvu prije četiri godine. Dakle radi se o igraču u kojem mnogi vide veliki potencijal.

POGLEDAJTE VIDEO: Igrač Kustošije za kojem su poludjeli u Europi

Pitanje je hoće li dokazati svoju kvalitetu na velikoj pozornici, ali i hoće li ostati "dobar" u glavi nakon ovako velikog transfera. Teško je za očekivati da će odmah nastupiti za prvu momčad. Vjerojatnije je da će se za početak kaliti u rezervama, gdje je svojedobno iz Dinama stigao Alen Halilović i nikad nije nastupio za prvu momčad u službenoj utakmici.

Uglavnom, kako god završilo, možemo zaključiti samo jedno: bio je ovo dobar posao u Kustošiji.