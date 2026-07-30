Igrač Liverpoola oduševio! Obukao dres hrvatskog kluba

Fotografija igrača Liverpoola Jeremija Frimponga kako trenira brzo se proširila društvenim mrežama među hrvatskim navijačima. Za oko je zapeo poseban detalj, majica u kojoj je Frimpong trenirao. Nizozemski reprezentativac za nadolazeću sezonu nakon propuštenog Svjetskog prvenstva pripremao se u dresu Vukovara.

Formu je održavao s osobnim trenerom Kwakuom Ohemengom, a na treninzima mu se pridružilo još nekoliko nogometaša, među kojima je bio i lijevi bek Manchester Uniteda Patrick Dorgu. Njihov trener na Instagram profilu objavio je nekoliko fotografija s treninga, a Frimpong je bio u dresu kluba koji je prošle sezone ispao iz hrvatske nogometne lige nakon što je sezonu završio na posljednjem mjestu.

Nizozemac je na leđima imao broj 11, kojeg je inače nosio njegov prijatelj Keyendrah Simmons. Dvojica igrača zajedno su igrali u mlađim kategorijama Manchester Cityja, a Simmons je za Vukovar igrao od kolovoza 2024. sve do veljače ove godine.

Jeremie Frimpong trenutačno je igrač Liverpoola, u koji je stigao iz Bayer Leverkusena krajem svibnja 2025. godine. S 'redsima' je potpisao petogodišnji ugovor.