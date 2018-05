Mogao bi na SP: Lokomotivin igrač dobio poziv Australaca

Bert van Marwijk, izbornik australske nogometne reprezentecije, objavio je popis 32 igrača na koje računa na pripremama za Svjetsko prvenstvo. Na njemu se iznenađujuće našlo i ime Frana Karačića, igrača za kojeg australski mediji i navijači gotovo da nisu ni čuli.

- Problem je što baš i nemamo velik izbor na mjestu desnog beka. Nisam Karačića gledao kako igra, ali vjerujem u prosudbu našeg izbornika mladih Ante Miličića. Ima 21 godinu, igra na najvišem nivou u Hrvatskoj, povremeno je i kapetan svoje momčadi. Ante ga je nekoliko puta išao gledati - rekao je australski izbornik koji je upravo pozivom Karačiću izazvao najviše čuđenja australskih medija.

Here we go #Russia2018. The long list #Socceroos squad announced by Bert van Marwijk today. pic.twitter.com/GRy9khiH11