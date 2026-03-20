Igrač Osijeka i dojučerašnji član Slavena dobili reprezentativne pozive. Hoće li putovati na SP?

Izbornik australske nogometne reprezentacije Tony Popović objavio je popis igrača za posljednje pripremne utakmice uoči Svjetskog prvenstva, a na njemu su se našla i dva imena s jakom poveznicom s hrvatskim nogometom. Uz povratnika Frana Karačića (29), koji igra za Osijek na posudbi iz Hajduka, prvi poziv u karijeri dobio je i bivši napadač Slaven Belupa, Ante Šuto (25).

Šuto od Zmijavaca do reprezentacije

Šutin poziv predstavlja krunu nevjerojatnog uspona i sjajnog ulaska u škotski nogomet. Nakon što je u siječnju prešao iz koprivničkog prvoligaša u Hibernian za odštetu od oko 500.000 eura, 25-godišnji napadač rođen u Imotskom zabio je tri gola u prvih šest nastupa i odmah privukao pažnju.

Njegov put je zaista filmski; prije samo nekoliko godina igrao je u Drugoj HNL za Croatiju iz Zmijavaca. Zanimljivo, Šuto nikada nije kročio na australsko tlo, a pravo nastupa ima preko oca koji je rođen u Melbourneu. Njegov izbor Australije dolazi nakon što je mladi talent Adrian Segečić odabrao Hrvatsku, što je izazvalo Popovićevu odlučnu reakciju o tome da se dres "socceroosa" ne prodaje olako. Australski izbornik, koji i sam ima hrvatske korijene, otkrio je kako Šutu prati već neko vrijeme.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

​- Igrao je za Slaven Belupo, klub iz sredine ljestvice, a pratio sam ga jer sam poznavao njegovog oca. Nisam imao pojma želi li igrati za Australiju. Kad je to postalo jasno, bio sam na putu da ga gledam u Splitu protiv Hajduka, no onda je prešao u Hibernian. Ima pravi osjećaj za gol, jako dobre instinkte u kaznenom prostoru, a to je ono što uvijek tražite - objasnio je Popovic.

Karačić se vraća u ključnom trenutku

S druge strane, poziv Franu Karačiću predstavlja važan povratak u nacionalni dres. Bivši igrač Dinama i Lokomotive, a sada član Osijeka, ponovno je u planovima izbornika nakon što je bio standardni član momčadi na prošlom Svjetskom prvenstvu u Katru. Njegov povratak dolazi u ključnom trenutku jer se prvi desni bek reprezentacije, Lewis Miller, oporavlja od teške ozljede, što iskusnom Karačiću otvara vrata početne postave na Mundijalu. Zagrepčanin, bivši hrvatski U-21 reprezentativac, za Australiju je odigrao 15 utakmica i zabio jedan gol.

"Socceroosi" će uoči puta u Sjevernu Ameriku igrati prijateljske utakmice protiv Kameruna u Sydneyju i Curaçaa u Melbourneu. Australija će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini D. Prvu utakmicu igra protiv pobjednika europskog playoffa u kojem sudjeluju Slovačka, Kosovo, Turska i Rumunjska 13. lipnja u Vancouveru. Šest dana potom čeka je sudar s SAD-om u Seattleu, a grupnu fazu zaključit će 26. lipnja u San Franciscu protiv Paragvaja.

