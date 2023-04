Osijek nije htio prodati igrača za milijun eura, on odbio igrati!

Osijek je u zimskom prijelaznom roku ostao bez čak desetorice igrača od čega je nekolicina onih najboljih poput Kleinheislera, Belje, Škorića, Ivušića...

Zbog suspenzije klub nije mogao nikako dovesti pa je trener Borimir Perković priliku morao dati igračima iz omladinskog pogona. Konkurencija je ionako prorijeđena brojnim odlascima, a uoči utakmice protiv Rijeke, nove glavobolje sustigle su trenera Osijeka.

Ukrajinski nogometaš Jevhen Čeberko odbio je igrati protiv Rijeke jer ga klub ne želi prodati. Ukrajinac je dobio ponudu iz MLS-a vrijednu milijun eura. Htio je otići, ali Osijek ga nije pustio jer bi na stoperskoj poziciji ostao samo na Adrianu Leonu Barišiću. Igrač je uoči utakmice poručio kako se ne osjeća spremnim za dvoboj pa nije ni putovao u Rijeku, pišu Sportske novosti.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Umjesto njega je na stoperskoj poziciji zaigrao Mihael Žaper pa u konačnici golom u 94. minuti donio bod Osijeku. Što će biti sa Čeberkom, nije poznato. Osijek ga je spreman pustiti tek na ljeto kada pronađe alternativu i popuni rupe u sastavu, no do tada bi mogao sezonu provesti na tribinama.

Borimir Perković je pred teškom odlukom. Staviti igrača na tribine do kraja sezone i dati do znanja da je momčad iznad svakog pojedinca ili ostaviti ga u momčadi pa potencijalno narušiti atmosferu... Ni jedna opcija ne ide nikome u prilog, no ako klub želi zaraditi spomenuti novac, teško će ga vidjeti ako igrač ne odigra ni minute do kraja sezone.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nenad Bjelica doveo je Čeberka u veljači 2021. godine da bi ga potom godinu dana kasnije otkupio za 800 tisuća eura. Nešto veći iznos Osijek je trebao dobiti od neimenovanog kluba iz MLS-a, no uprava u Gradskom vrtu stopirala je sve. Za klub je odigrao 55 utakmica.

