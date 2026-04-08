Igrač Rijeke dobio kopačkom u glavu. Suci odlučili: nije penal

Sudačka nadoknada prvog poluvremena prvog polufinala Hrvatskoga nogometnog kupa između Rijeke i Slaven Belupa, pri rezultatu 0-0, i trenutak kojega će vjerojatno analizirati i nakon dvoboja. Teo Barišić krvave je glave išao u svlačionicu nakon duela s Alenom Grgićem.

Kapetan "farmaceuta" pogodio ga je nogom u glavu nakon što je, poslije jednog kornera, ispucao loptu na sigurno. Igor Pajač odmah je na terenu procijenio da penala nema, a nije ga pregled iz VAR sobe tražio Mario Zebec. Zvižduci su se prolomili Rujevicom, no suci su ostali pri svome. Jasno je da namjere udarca u glavu nije bilo, ali isto tako i da je udarac postojao. Barišić se na drugo poluvrijeme vratio s povezom oko glave.

