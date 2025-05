Igrač Rijeke: U velikom sam problemu. Žena ne zna što sam obećao Jankoviću ako zabije gol

Rijeka noćas nije spavala. Drugi naslov prvaka proslavila je sa stilom, među tisućama navijača na Korzu, gdje su imali svečani doček i ponosno podigli pehar pred razdraganom masom.

- Ovako se nije dimilo ni kad je došao papa - rekao je voditelj programa Josip Krmpotić, a to je bio tek uvod u cjelovečernju feštu u kojoj je momčad Radomira Đalovića slavila povijesni dan, trijumf u jednoj od najuzbudljivijih sezona HNL-a.

Pokretanje videa... 01:54 Igrači Rijeke stigli na Korzo | Video: Josip Tolić/24sata

Sat vremena trajao je program na pozornici, neki igrači su si dali oduška pa i sami slavili s bakljama u rukama, a vatrogasci svako malo gasili male požare na bini. Srećom, sve je izdržalo. Nakon svih igrača, pred navijače je stao predsjednik Damir Mišković sa suprugom Snježanom i kćerima Mateom i Annom, nakon kubanke na Rujevici popio šampanjac iz pehara koji je stigao helikopterom iz Gorskog kotara.

Jedini trenutak u kojem su zvižduci nakratko prekinuli sveopće ludilo bio je na voditeljev spomen gradonačelnika Marka Filipovića koji se nije obratio okupljenima, ali je Miškoviću poklonio fotografiju idejnog dizajna renoviranog stadiona na Kantridi.

Igrači HNK Rijeka s navijačima na Korzu proslavili osvajanje prvenstva Hrvatske | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Trinaest sam godina u klubu, da mi je samo još ovo doživjeti pa mogu u penziju. Dočekat ću je ovako ili onako - rekao je Mišković, a nakon službenog dijela programa igrači su se više od pola sata zadržali na pozornici i izmjenjivali oko trofeja sa suigračima, suprugama i djevojkama, članovima obitelji i navijačima.

Jedan od onih koji nije imao veliku minutažu u pohodu na naslov, ali je zabio jedan vrlo vrijedan gol za pobjedu nad Varaždinom 1-0 u 90. minuti sredinom travnja, Luka Menalo, priznao je:

- U velikom sam problemu. Obećao sam Niki Jankoviću prije dva dana, ako zabije gol, da će se mali zvati Niko. Žena mi se treba poroditi za jedno dva mjeseca. Pa sad moram to njoj objasniti, ona to još ne zna. I to mi je trenutačno najveći životni problem koji imam!

Pokretanje videa... 00:56 Sve je spremno za veliku feštu Riječana: Pjesma već odjekuje Korzom, uskoro stižu i igrači | Video: Josip Tolić/24sata

Uklopit će se Niko Menalo u projekt povećanja nataliteta, na što je navijače pozvao i Mišković. Mogao bi se dogoditi pravi riječki baby boom početkom proljeća iduće godine.

- Nevjerojatna godina, bolje je bilo iščekivanje nego išta. Ovakve utakmice igraš možda par puta u životu. Ne sjećam se da se ikad u mojoj karijeri u zadnjem kolu nešto odlučivalo. Ovo je nešto fenomenalno, za što radiš i čekaš cijeli život. Razmišljao sam prije utakmice o svim scenarijima, ali nijedan nije bio da ne pobjeđujemo - dodao je Menalo, igrač koji je u prvom dijelu sezone igrao za mladu momčad Dinama revijalne utakmice, a onda dobio poziv koji nije mogao odbiti:

- Da mi je netko rekao u rujnu, kad sam bio bez kluba, da ću tu sad slaviti naslov prvaka Hrvatske, to je nešto nevjerojatno. Hvala svim ljudima iz kluba što su me primili i hvala navijačima, ovo je nešto predivno. Nadam da ću ovo opet doživjeti. U dresu Rijeke, naravno.

Igračima HNK Rijeka, prvacima Hrvatske, uručene su medalje | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ante Majstorović je podcrtao koliko je taj navijački vjetar u leđa bio važan. Jer Rijeka se mučila gotovo cijelo proljeće naći pobjedničku formu, ali bila je prava kad je trebalo.

- Već jučer je došlo više od 2000 navijača na trening, atmosfera je bila vrhunska. A danas kad smo izašli na zagrijavanje, bio je skoro pun stadion. Kad je takva atmosfera, teško možeš izgubiti. Pričali su mi kako je bilo 2017., znao sam da će biti super, ali nisam mogao zamisliti da će biti ovako.

Sjajnu je stvar napravila Rijeka pozvavši i igrače koji su ranije bili članovi prve momčadi poput Matije Frigana, Veldina Hodže i Ivana Smolčića, kapetana do odlaska u Como.

- Osjećaj je nevjerojatan, još nisam svjestan da se to privelo kraju onako kako smo zamišljali, zaslužili smo to. Među rijetkima sam koji je tu bio i 2017. i osjetio sam to. Zadnji put sam se gušio tu u dimu, među navijačima, ovaj put sam gore, hvala Bogu. Atmosfera je stvarno odlična, cijeli život radiš za ovako nešto. Hvala dečkima za drugu polusezonu što su mi ovo omogućili, drago mi je da sam bio dio ove momčadi i da sam s njima mogao proslaviti. Sjeo sam na svoje mjesto u svlačionici. Baš mi je Bruno Goda rekao kao da nikad nisam ni otišao. Dobro, bilo je to prije manje od četiri mjeseca, još je sve friško - rekao je Smolčić, kojega je čekala medalja:

Igrači HNK Rijeka, prvaci Hrvatske, podigli su svoj pehar | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Malo mi je bilo neugodno jer sam bio tu, ali ima dosta ljudi koji su zaslužili. Hvala predsjedniku Miškoviću, rekao je da dođem da primim medalju. Puno je lakše igrati, danas samo razmišljaš da odrade kako treba, velika nervoza. ušao sam u svlačionicu prije utakmice, oni su bili puno opušteniji nego ja sam.

Sve je to bio samo uvod u ono što Rujevicu čeka u četvrtak, kad će Slaven ponovno biti prepreka do trofeja, ovaj put Rabuzinova sunca, u pokušaju da ponove duplu krunu 2017. No navijačima kluba s Kvarnera ni poraz ne bi toliko teško pao. Oni su proslavili ovaj pehar kao da sutra ne postoji. I neka, zaslužili su.