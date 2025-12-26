Obavijesti

PROBLEMATIČNI MARCAO

Igrač Seville kažnjen s čak šest utakmica suspenzije. Evo zašto

Foto: Ralf Ibing/DPA

Maracao je dobio jednu utakmicu isključenja zbog isključenja, jednu utakmicu suspenzije zbog nesportskog ponašanja te četiri utakmice suspenzije zbog vrijeđanja suca

Disciplinska komisija španjolskog nogometnog saveza donijela je odluku o sankciji protiv igrača Seville koja će ga spriječiti da ponovno igra do sredine veljače. Riječ je o braniču Marcau koji je dobio šest utakmica suspenzije. 

Maracao će tako propustiti utakmice protiv Levantea, Celte, Elchea, Athletica, Mallorce i Girone, a moći će nastupiti tek na utakmici protiv Alavésa 15. veljače. 

LaLiga - Real Madrid v Sevilla
Foto: Juan Barbosa

Sudac Alejandro Muñiz Ruiz na kraju utakmice Real Madida i Seville u službenom izvješću napisao je sljedeće:

"Nakon što je igrač Seville s brojem 23 Marcos Do Nascimiento Teixeira isključen, suočio se sa mnom iz neposredne blizine na zastrašujući način, zahtijevajući od suigrača da ga uklone. Kad se odvojio, obratio mi se sljedećim riječima: 'Kuč*** sine', krećući se prema tunelu gdje je šutnuo loptu koja se nalazila u prostoru četvrtog suca" - stoji u izvješću. 

Maracao je dobio jednu utakmicu isključenja zbog isključenja (dobio je dva žuta kartona u utakmici protiv Reala), jednu utakmicu suspenzije zbog nesportskog ponašanja te četiri utakmice suspenzije zbog vrijeđanja suca na utakmici protiv Real Madrida koja se igrala 20. prosinca na Santiago Bernabéu. 

Sevilla se može tužiti na donesenu odluku, ali šanse za uspjeh su male. S druge strane, njegov suigrač Almeyda prošao je puno blaže i propustit će samo jednu utakmicu protiv Levantea koja je na rasporedu 4. siječnja.

