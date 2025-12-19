Igrač Splita imao čudesnu večer i oborio rekord hrvatske lige!

U utakmici 12. kola prvenstva Hrvatske za košarkaše Split je opravdao ulogu favorita te je u gostima pobijedio Samobor s uvjerljivih 122-86 (29-27, 26-25, 26-18, 41-16).

U prve dvije četvrtine, u kojima su napadi dominirali u odnosu na obrane, Split je stvorio blagu prednost od 55-52. Splićani su tijekom treće dionice odmaknuli od domaćina te su uoči završnih deset minuta pobjegli na 81-70. Na startu posljednje četvrtine Split je napravio seriju 11-0, otišao je na 92-70 i time zaključio ovaj ogled. U zadnjoj četvrtini Splićani su ubacili 41 poen.

Najbolji igrač kod Splićana bio je Antonio Jordano koji je ubacio 40 koševa uz sjajnih 11/15 za tri što je rekord u prvenstvu Hrvatske. Dosadašanji rekorder Splita držao je Josip Vranković koji je u dresu Splita Zadru zabio 10 trica. Imao je Jordano i pet skokova te dvije asistencije. Jacob Stephens je ubacio 21 poen uz 11 skokova.

- Teška utakmica za nas. Znali smo da je ovo teško gostovanje, da je Samobor dobra momčad, što i rezultati pokazuju. U drugom poluvremenu smo se pribrali, odvojili se i zasluženo pobijedili, ali imamo dosta stvari koje moramo popraviti - rekao je Jordano.

Kod Samobora je najbolji bio Dino Cinac s 25 poena i četiri skoka. Split sada na vrhu ljestvice ima 11 pobjeda i jedan poraz. Uz utakmicu manje Zadar je na omjeru 10-1. Zabok ima 7-4, Cibona 6-5, a Samobor šest pobjeda i šest poraza. Omjer 5-6 imaju redom Dubrovnik, Alkar i Kvarner 2010.