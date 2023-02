Igrača Uniteda oslobodili su optužbi za silovanje i napad!

Nogometaš Manchester Uniteda Mason Greenwood je trebao biti nova zvijezda engleskog nogometa. Na Transfermarktu je vrijedio 50 milijuna eura, za njega su se tukli najveći europski klubovi, no u siječnju prošle godine sve je to palo u vodu. Policija ga je uhitila zbog optužbi da je fizički zlostavljao svoju djevojku Harriet Robinson. Sumnjičilo ga se za silovanje, napad, seksualni napad i prijetnje smrću. Prijetila mu je dugogodišnja kazna, što bi značilo oproštaj od nogometne karijere, no godinu dana nakon uhićenja, sud u Manchesteru odbacio je sve optužbe, piše Sky News.

- CPS je danas (četvrtak, 2. veljače 2023.) obustavio kazneni postupak protiv 21-godišnjeg muškarca u vezi s istragom otvorenom u siječnju 2022. Glavna nadzornica Michaela Kerr, voditeljica GMP-ove službe za javnu zaštitu, rekla je: "S obzirom na značajnu medijsku pokrivenost ovog slučaja, jedino je pošteno da podijelimo vijest da je 21-godišnji muškarac, koji je uhićen i optužen u vezi s istragom koja je otvorena u siječnju 2022., ali se više ne suočava s kaznenim postupkom u vezi s tim. Unatoč interesu medija i javnosti za ovaj slučaj, odlučili smo da ga više nećemo komentirati - piše u priopćenju.

Foto: Screenshot Twitter

Nije najjasnije je li došlo do nagodbe između sukobljenih strana ili je ustanovljen nedostatak dokaza, no jasno je da je Greenwood od danas opet na slobodi.

Podsjetimo, Greenwoodova tadašnja djevojka je na društvenim mrežama objavila audiosnimke na kojima se čuje kako ju nogometaš tjera na seks, kao i niz fotografija na kojima se vide tragovi fizičkog zlostavljanja.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Manchester United ga je suspendirao do daljnjega, osudio njegov postupak i ogradio se od svega. Uz to je klub iz prodaje povukao svu opremu s njegovim imenom, a i Nike je raskinuo suradnju s njim. Suigrači su ga prestali pratiti na društvenim mrežama, a još jedan udarac zadao mu je i EA Sports koji ga je izbacio iz igrice FIFA 2022.

Foto: Peter Powell/REUTERS

Kako je od danas slobodan čovjek, a još uvijek je pod ugovorom s Machester Unitedom, mladi engleski nogometaš uskoro bi se mogao vratiti nogometu. Tek mu je 21 godina, ima veliki potencijal i jedan je od najtalentiranijih igrača u Engleskoj. Ako se uspije vratiti u formu, mogao bi biti veliko pojačanje za United ili neki drugi klub.



Najčitaniji članci