Igrač Varaždina proživio dramu uoči Hajduka. 'Rekli su mu: Kad hoćeš, vrati se. Nije ni trenirao'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
NK Varaždin i HNK Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Nogometaš Varaždina Iuri Tavares proživio obiteljsku dramu i zbog kćeri je danima bio u bolnici, ali se brzo vratio na teren. Klub ga podržao, a on uzvratio povratkom i minutama u remiju s Hajdukom

Nogometaš Varaždina Iuri Tavares (24) ušao je s klupe u 63. minuti u remiju s Hajdukom prošlu subotu na Poljudu (1-1). Igrač sa Zelenortskih Otoka došao je u barokni grad prošlog ljeta iz američkog Charlottea, a ponikao je u nogometnoj školi Benfice. Zašto nije bio starter? Odgovor na to pitanje krije se u bizarnoj situaciji u obiteljskom domu o kojoj je u emisiji Totalni nogomet MAXSporta govorio komentator Andrija Cmrečnjak

Hajduk - Varaždin 01:14
Hajduk - Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

- Iuri Tavares je u svome domu, u Portugalu, ne znam kako da se izrazim, ali izbjegao, hvala Bogu, veću tragediju. Imao je određenih obiteljskih problema s kćeri. Kada je saznao što se događa, ali neću ići u detalje, niti bi bilo u redu. Ljudi iz NK Varaždina posjeli su ga u auto, odvezli na aerodorom u Zagreb i rekli su mu "Vrati se kada hoćeš. Prvo to riješi, onda nam se vrati" - rekao je.

Odletio je igrač kući i bio sa suprugom i djetetom nekoliko dana u bolnici.

- Nije spavao. Vratio se, ako se ne varam u petak, cijeli tjedan nije trenirao, ali igrao je u subotu na Poljudu. Bravo za NK Varaždin, fenomenalna reakcija ljudi iz kluba. Tavares je uzvratio na isto tako lijep način, brzo se vratio. I vjerujem da je sada opet biti spreman, onakav kakav je bio i u prvoj utakmici protiv Hajduka.

Imao je, doduše, problema s terenom u Splitu.

- Ušao je s gumenim čepovima i onda se klizao i klizao. Čak je imao i situaciju na drugoj stativi, ali mu je noga proklizala - dodao je Cmrečnjak.

OSTALO

