Igrač Varaždina zapeo u zračnoj luci i zakasnio na pripreme, a Šafarić je najavio transfere

Nogometaši Varaždina u ponedjeljak, 5. siječnja krenuli su s pripremama za drugi dio sezone.

- Prošla godina bila je povijesna po rezultatima. Ambicije su da budemo što bolji. Liga je vrlo tijesna i jedna, dvije pobjede vuku vas prema gore, a jedan, dva poraza prema dolje – ističe Nikola Šafarić, trener i sportski direktor Varaždina koji ističe da je cilj biti u sredini ljestvice.

- Mislim da su ljudi koji tvrde da smo neambiciozni promašili sport. Prošle sezone bili smo u sredini ljestvice, ukazala nam se prilika i zgrabili smo to 4. mjesto. Tako i ove sezone, cilj je biti u sredini tablica, a onda ako se pruži prilika ponovno je iskoristiti – rekao je Šafarić kojem je cilj poboljšati obrambeni dio svoje ekipe.

Osijek: SuperSport HNL, 12. kolo, NK Osijek - NK Varaždin | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Taj obrambeni dio nas je krasio prošlu sezonu, to moramo vratiti, iako smo se u napadačkom dijelu jako podigli ove sezone – naglasio je Šafarić.

Igrač Varaždina zapeo na aerodromu

Na prozivku je stiglo 24 igrača, no još će se trojica uskoro pridružiti. Naime, Iuri Tavares je zapeo na aerodromu, Mladenovski je pod temperaturom, dok se Ivan Mamut ženio pa je dobio još jedan dan slobodnog.

S Varaždincima više nisu Ivan Begonja koji će na šestomjesečnu pripremu u Sesvete, dok je će na šestomjesečnu posudbu i Rufat Abullazade.

Varaždin: NK Varaždin i Lokomotiva sastali se u 16. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Postupno će se u trening uvoditi ozlijeđeni Petar Bočkaj i Frane Maglica.

- Mislim da bi Maglica za tjedan dana trebao biti u punom treningu, no s Bočkajem ćemo oprezno iako on ima ogromnu želju i motivaciju – ističe Šafarić.

Od novih igrača pristigli su Ivan Canjuga iz Lokomotive i Gregor Sikošek iz Maribora.

Spominjao se i odlazak Marka Dabra u Vukovar 1991.

- Sve je moguće. Bit će još dolazaka i odlazaka – dodao je Šafarić koji će ciljati još jednog klasnog napadača.

- Mislim da sastav imamo vrlo dobar i dobro smo pokriveni na svim pozicijama. Nekako je želja dovesti još jednog napadača – zaključio je Šafarić čija će se ekipa šest dana provesti u Varaždinu, a zatim putuje za Dubai gdje će odraditi šest do sedam treninga i odigrati dvije pripremne utakmice.