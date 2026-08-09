Igrače Hajduka na travnjak Poljuda ispraća Sveti Šarbel

Poljudska kapelica dobila je mural Svetog Šarbelea. Na inicijativu Jurice Gizdića je napravljena, a sad je dobila novi dodatak zbog kojeg će izgledati još pristupačnije
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Ima tome već neko vrijeme da je kapelica na stadionu Poljud nazvana po Svetom Šarbeleu, a od nedavno je dobila i mural s njegovim likom i natpisom "Sveti Šarbele moli za nas".
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Kapelica se nalazi na putu između svlačionica i terena, a otvorena je prije 15-ak godina, kao mjesto u kojem se igrači koji osjećaju potrebu mogu u miru pomoliti.
Na inicijativu pokojnog klupskog kroničara Jurice Gizdića kapelica je prije par godina posvećena upravo Svetom Šarbeleu, libanonsko maronitskom svećeniku, redovniku i pustinjaku koji je poznat u cijelom svijetu kao veliki čudotvorac i mistik čiji se zagovor traži u teškim bolestima i potrebama. Svetim ga je proglasio papa Pavao VI. 1977. godine.
Hajduk od 21.00 sati s Istrom igra drugo kolo HNL-a. Utakmica će se igrati na Poljudu, a Splićani će tražiti prvu ovosezonsku pobjedu u HNL-u.
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