Igrači Crvene Zvezde opljačkani u Zagrebu! 'Skupina klinaca je kroz prozor ušla u svlačionicu'

Hokejaški klub Medvešćak je izgubio u Utrinama od Crvene zvezde 6-1 u sklopu IHL lige. Međutim, utakmica je dobila ružan epilog nakon utakmice.

Kako piše srpski portal CZBG, igrače Crvene Zvezde su pokrali za vrijeme treće trećine utakmice! Srbi navode da su nepoznate osobe upale u svlačionicu i ukrale trenirke i jakne s klupskim obilježjima te jedan telefon i putovnicu.

Portal je na X profilu objavio fotografiju Zvezdinih igrača u kratkim hlačama uz opis:

"Naši hokejaši u kratkim hlačama nakon što su opljačkani u Zagrebu".

Srbi su podsjetili i na nedavni incidentu u Tuzli kada je Torcida napala Delije.

"Kao da netko želi otvoriti Pandorinu kutiju".

- Skupina klinaca je preskočila ogradu i ušla kroz prozor u svlačionicu - naveo je za Sportske novosti predsjednik Medveščaka Igor Jačmenjak te istaknuo da događaj nema veze sa samom utakmicom i ljudima iz kluba. Srećom, sve su stvari uredno vraćene igračima Zvezde.