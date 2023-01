Igrači Gorice se posvađali oko izvođenja penala: Julardžija se naljutio, a onda tješio Suka

Devedeseta je minuta, tvoja momčad dobila je penal pri izjednačenom rezultatu. Želiš postati junak, ali ti netko drugi uzme loptu, a onda i promaši udarac s 11 metara. Upravo se to dogodilo Edinu Julardžiji na utakmici Gorica - Varaždin.

Mladi veznjak Gorice krenuo je prema lopti nakon što je Zdenko Lovrić s VAR sobom potvrdio najstrožu kaznu za Varaždince, no Joey Suk nije mu htio prepustiti izvođenje.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Edooo, bez svađe! - vikao je s klupe Željko Sopić.

Nizozemac je promašio penal za pobjedu, uhvatio se za glavu, ali prvi koji ga je došao utješiti bio je upravo Julardžija. Krasna gesta mladog nogometaša koja je zaslužila svaku pohvalu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Podsjetimo, bila je to prilika za Goricu da dođe do druge ovosezonske pobjede, a na nju će čekati najmanje do subote kada gostuje kod Dinama.

