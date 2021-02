Radost i veselje otprije tjedan dana zamijenila je ljutnja i bijes. Iako situacija nije ni blizu alarmantna, trenera Milana Stefana Piolija strašno je pogodio poraz od Spezije (2-0).

Ovakvi porazi u 'malim' utakmicama tijekom prošlosti nisu bili rijetkost i zbog toga je Milan jedva dolazio do mjesta koja vode u Europsku ligu. No, to više nije ista momčad otkako je klupu preuzeo Stefano Pioli koji je sa svojom filozofijom i novom koncepcijom igre udahnuo Rossonerima novi život.

Ovo je Milan koji kroz cijelu sezonu igra dominantno i koji drži prvo mjesto od početka sezone i upravo zato je taj posljednji poraz od Spezije pozvao sve u klubu u stanje pripravnosti. Jer sljedeći poraz od Intera mogao bi klub izbaciti iz utrke za naslov prvaka, a to bi uništilo sav dosadašnji rad i trud.

- Ovaj poraz mora biti vrijedna lekcija za nas. Ako ubuduće ne budemo igrali na našoj razini, sramotit ćemo se kao protiv Spezije. Spezia je zasluženo pobijedila. Nije bilo kvalitete i intenziteta, protivnik je to iskoristio i pobijedio. Nismo momčad koja može ružno pobijediti. Uvijek se pokušavamo usredotočiti na dodavanje, intenzitet i tempo, pa ako nam nedostaju ti elementi, nismo toliko učinkoviti - ljutit je bio talijanski stručnjak.

Svjestan je Pioli da ovakav jedan poraz može poremetiti cijelu koncepciju i poništiti sve ono dobro što su napravili pa je odlučio reagirati i za ponedjeljak je organizirao sastanak s igračima. Nezadovoljan je pristupom momčadi, a kako pišu talijanski mediji, Pioli i direktor Paolo Maldini smatraju da su igrači bili nezainteresirani te da su podcijenili protivnika jer su očekivali da će pobjeda doći sama od sebe.

Sezona je duga, jako je puno utakmica, a Milanova klupa je kratka. To je najveći Piolijev problem jer igrači iz prve postave osciliraju i konstantno mijenjaju formu, a Rossoneri se s tim teško mogu nositi obzirom na veću kvalitetu koju posjeduju glavni konkurenti Juventus i Inter.

Zlatan Ibrahimović je gorivo koje vuče Milan, Ante Rebić je napokon proradio, Gianluigi Donnarumma je s 21 godinom jedan od igrača s najviše nastupa, Franck Kessie je neumorna radilica koja odradi svoje na sredini terena, ali što s ostalima? The Hernandez više nije toliko superioran i došlo je do pada forme čemu je vjerojatno najveći uzrok umor, talentirani Sandro Tonali nije ništa pokazao, Hakan Calhanoglu je dugo bio ozlijeđen, ali u posljednje vrijeme više brine o novom ugovoru i većoj plaći nego o svojim igrama.

Mario Mandžukić je doveden kako bi rasteretio Ibrahimovića i odmorio ga, ali Mandžo nije igrao skoro godinu dana i teško je očekivati da će odmah proraditi.

Još su ostala tri mjeseca do kraja sezone, ovo su trenuci kada se sve lomi i kada se odlučuje tko će u borbu za naslov, a Pioli je svjestan da bi ova mala kriza mogla izbaciti njegov klub iz utrke za naslov. Inter je u najboljoj situaciji jer mu je ostala samo Serie A, najteže je Juventusu koji se bori za trofeje u svim natjecanjima, a Milan čekaju susreti u Europskoj ligi.

Već u četvrtak, samo tri dana uoči velikog derbija protiv Intera, Rossoneri igraju u Beogradu protiv Crvene zvezde, a Pioli će vjerojatno u Milanu ostaviti Zlatana Ibrahimovića kako bi ga odmorio, a od prve minute bi trebao zaigrati Mario Mandžukić. Naravno, svako natjecanje je bitno, ali kada bi morali birati, vjerujemo da je naslov prvaka Italije ipak 'numero uno'. A Milan ga nije vidio od 2011. godine.