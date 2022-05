Igrači, navijači i zaštitari prebili suca: Iščupali su vrata iz štoka, leđa mi su mi šarena od udaraca

Utakmica Prve lige Tuzlanskog kantona između NK Trešnjevke i NK Mladosti Gornje Živinice prekinuta je nakon što su domaći navijači, uz pomoć igrača i zaštitara, pretukli suce, koji su morali bježati pa se skrivati u prostorijama kluba.

POGLEDAJTE VIDEO: Igrači, suci i zaštitari pretukli suce

- Gosti su poveli 0-2, došlo je do nervoze, jedan igrač je fizički nasrnuo na mog pomoćnika, a ja sam ga htio udaljiti da ga ne ozlijedi. U tom je trenu nastao kaos, boca je doletjela, uletio je netko iz publike, ja sam počeo trčati prema svlačionici, gdje me je sapleo šef osiguranja. Tu je bilo i cipelarenja, udaranja. Ušao sam, ostali su izašli, ja sam se zaključao u svlačionicu, a sve je to promatrala policija. Međutim, nitko nije reagirao - ispričao je za Dnevni avaz sudac Agnan Ramić iz Tuzle pa dodao:

- U međuvremenu nekoliko domaćih igrača nastavilo je provaljivati unutra. Ima tu još jedna pomoćna prostorija s nekim nabacanim stvarima, u koju sam ušao. Oni su odvalili prva vrata, iz štoka su ih iščupali. Znači tukli su nas igrači s brojevima 2, 4 i 8 i još jedan koji je skinuo dres, zatim šef osiguranja, redari... Oni koji nas trebaju zaštititi. Zaštitili su nas domaći kapetan i još jedan igrač kojeg znam od ranije, da njih nije bilo, dobili bismo još batina. Inače, ovaj domaći tim je bio mnogo lošiji, od prve minute su udarali, nisu ni htjeli nogomet igrati.

Pomoćnici su mu bili Amir Husić i Nedim Babajić, a delegat Almir Medić, također svi iz Tuzle.

- Poslije smo otišli uz pratnju policije u Čelić u hitnu pa se vratili na stadion gdje je policija vršila uviđaj. Bilo je i materijalne štete, meni je vozilo oštećeno. Leđa su mi šarena od udaraca

