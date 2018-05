Niko Kovač zaplakao nakon velike pobjede protiv Bayerna...

Niko Kovač je došao do svog prvog trofeja u trenerskoj karijeri, nakon što je njegov Eintracht šokirao Bayern München (3-1) u finalu njemačkog kupa koje se igralo u Berlinu. Tako je Kovač ostavio bez trofeja budući klub, čiju će klupu preuzeti nakon završetka sezone.

Veliku ulogu u osvajanju naslova je imao još jedan Hrvat, Ante Rebić koji je sa dva gola srušio bavarskog diva. Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, Kovač je odmah odletio u zagrljaj Rebiću, kojeg je pretvorio u jednog od najboljih krilnih igrača njemačke lige. Kovač nije uspio suspregnuti suze nakon velike pobjede, ali i posljednje utakmice u klubu u kojem se afirmirao kao trener.

