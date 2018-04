Igrači otišli u svlačionice pa im je VAR odlučio 'svirati' penal...

Nevjerojatna scena viđena je u ponedjeljak na prvenstvenoj utakmici u Njemačkoj između Mainza i Freiburga (2:0). Glavni sudac utakmice Guido Winkmann je u 45. minuti odsvirao kraj poluvremena, momčadi su se zaputile prema svlačionicama, ali onda je sudac koji je zadužen za VAR reagirao i signalizirao mu kako je Freiburgov branič Marc-Oliver Kempf igrao rukom u kaznenom prostoru.

Wilkmann se potom vratio na teren i sam pogledao spornu scenu na ponovljenoj snimci, a potom i odlučio kako je Mainz zaslužio penal. Nastao je potpuni cirkus...

😱 Over in the Mainz vs Freiburg game...



- Referee blows for half-time and players are down the tunnel.



- He then checks VAR for a handball



- Blows for a penalty



- Teams have to go back out



- Mainz score from the spot and players return to the dressing room



S C E N E S pic.twitter.com/YN5XUbjX0f