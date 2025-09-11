Igrači Rijeke na prijemu kod pape Lava, s njima bio i izbornik Dalić. Evo što su mu poklonili

Rijeka je ovog tjedna trebala igrati šesnaestinu finala Kupa protiv Maksimira, ali utakmica je odgođena zbog posebnog razloga. Momčad je u srijedu bila na prijemu kod pape Lava XIV., čime su postali prvi klub iz Hrvatske koji je posjetio novog papu. S riječkom delegacijom bio je i hrvatski izbornik Zlatko Dalić koji je i posredovao prilikom dogovaranja prijema. Zbog nevremena su imali problema pri povratku, morali su prisilno sletjeti u Trst, ali ni to nije pokvarilo ovaj svečani trenutak koji će im zauvijek ostati u pamćenju.

Delegaciju, za koju je osigurano 40 pozivnica, činili su predsjednik Rijeke Damir Mišković i njegova obitelj, hrvatski izbornik Zlatko Dalić, igrači, stožer i djelatnici kluba, a pridružio im se i riječki nadbiskup mons. Mate Uzinić. Poseban znak pažnje i dar Svetom Ocu bio je uokvireni dres Rijeke sa zlatnim medaljama osvojenim u prvenstvu i Kupu.

Predsjednik kluba Damir Mišković naglasio je koliko je ovaj posjet bio ostvarenje njegove dugogodišnje želje:

- Moja osobna želja, koja traje već dugi niz godina, bila je da Hrvatski nogometni klub Rijeka posjeti Svetog Oca u Vatikanu. S nevjerojatnim ponosom i dubokom zahvalnošću mogu reći da smo tu želju napokon i ostvarili. Ovaj susret nije bio samo simboličan, već i duboko duhovan trenutak, koji će ostati urezan u sjećanje svakome od nas. Nije smetala ni kiša, rekao bih da je ona učinila ovaj posjet još posebnijim.

Posebno je istaknuo poveznicu s klupskom kapelicom posvećenom novoproglašenom svecu Pieru Giorgiju Frassatiju:

- Kapelica nije samo prostor molitve, već i živi dio identiteta našeg kluba. Upravo iz te povezanosti s vjerom proizašla je i ideja o susretu sa Svetim Ocem.

Rijeka: Gosti u loži tijekom susreta Rijeke i Dinama u drugoj utakmici finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Govoreći o samom trenutku u Vatikanu, Mišković je dodao:

- Boravak u Vatikanu i sam susret s Njegovom Svetošću bila je iznimna čast – ne samo za mene osobno, već i za cijeli klub – imati priliku za zajedničku fotografiju, uručiti mu naš dres te zlatne medalje s prošlogodišnjeg osvajanja Prvenstva i Kupa Hrvatske. U kratkom razgovoru izmijenili smo nekoliko toplih riječi, a taj trenutak ostat će duboko urezan u srcima svih koji su bili prisutni.

Na kraju je predsjednik uputio riječi zahvalnosti svima koji su pridonijeli ostvarenju ove povijesne posjete:

– Posebno bih istaknuo izbornika Zlatka Dalića, koji je pokazao izuzetnu srdačnost te svojim zalaganjem bio ključna osoba u uspostavi inicijalnog kontakta. Zahvalnost dugujemo i Nadbiskupiji zagrebačkoj, kao i Veleposlanstvu Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici, koji su nas pratili i podržavali u svakom koraku organizacije. Bez njihove pomoći, ovakav susret ne bi bio moguć. Ovo je bio dan koji ćemo pamtiti cijeli život – s dubokim poštovanjem, ponosom i zahvalnošću.