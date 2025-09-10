Obavijesti

SNAŽNE TURBULENCIJE

SNAŽNE TURBULENCIJE

Igrači Rijeke posjetili papu, po povratku ih dočekao kaos. Zbog nevremena prisilno sletjeli...

Piše Jakov Drobnjak,
Igrači Rijeke posjetili papu, po povratku ih dočekao kaos. Zbog nevremena prisilno sletjeli...
Susret Rijeke i Shelbournea u prvoj utakmici trećeg pretkola za ulazak u Europsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Let je prošao u zahtjevnim uvjetima, uz jače turbulencije, ali delegacija je na kraju sretno sletjela u Trst, objasnila je Rijeka na svojim službenim stranicama

Nogometaši Rijeke su u srijedu posjetili Vatikan i bili na prijemu kod pape Lava XIV. Klub s Kvarnera prvi je klub iz Hrvatske koji je posjetio novog papu, a prema pisanju Novog lista, s Riječanima je bio i izbornik reprezentacije, Zlatko Dalić kao i Damir Mišković. I dok je put u Vatikan prošao bez većih problema, povratak je donio određene probleme. Zbog velikog nevremena i turbulencija na Krku, avion s riječkim igračima morao je prisilno sletjeti u Trst. 

''Delegacija HNK Rijeka, koja je danas imala čast sudjelovati na audijenciji kod Pape Lava XIV, sretno je sletjela na aerodrom u Trstu. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta na riječkom području, slijetanje u Zračnu luku Rijeka na Krku nije bilo moguće, pa je ruta izmijenjena u posljednji trenutak. Let je prošao u zahtjevnim uvjetima, uz jače turbulencije, ali delegacija je na kraju sretno sletjela u Trst'', napisala je Rijeka na društvenim mrežama. 

Podsjetimo, Rijeka je zbog posjeta papi tražila odgodu Kup utakmice protiv Maksimira koja se trebala odigrati ovaj tjedan. Termin je promijenjen pa će se susret odigrati 17. rujna na Rujevici.

