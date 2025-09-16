Igraču Dinama propala su dva transfera. Sad se kreće štakama

Juan Cordoba (22) i dalje je u Kolumbiji. Dinamov napadač ovoga ljeta nije imao sreće, Cordoba je dvaput bio na korak do odlaska noa posudbe u novi klub, ali je padao na liječničkim pregledima u Sporting Gijonu i Houston Dynamu. I sve je bilo obavijeno valom tajne, nigdje nisu izlazile službene informacije o čemu se radi? Samo se pisalo kako je Cordoba imao problema s koljenom.

Veliko pojačanje u eri Marka Marića jučer je na svom Instagram profilu objavio sliku na kojoj se vidi kako izlazi iz automobila s povezom oko koljena, ali i dvije štake. Što se tu uopće događa? Cordoba je, poput Raula Torrentea, dobio zeleno svjetlo Dinamovih liječnika da rehabilitaciju odradi u svojoj domovini.

I Dinamov Kolumbijac svakodnevno odrađuje dogovorene terapije, u Caliju radi pod nadzorom vrhunskog specijalista za koljena. Cordoba nije radio nikakve operativne zahvate na koljenu, nego terapijama rješava svoje probleme, pa bi na zimu mogao dobiti novu priliku za dokazivanje u Maksimiru. Ili konačno preseliti u neki novi klub, bez straha hoće li proći liječničke preglede.

Foto: Instagram

Zagrepčani su za svog Kolumbijca izdvojili 2,1 milijun eura, a Cordoba u svojoj uvodnoj sezoni nije oduševio. Ni blizu. Za Dinamo je skupio tek 17 nastupa, u tom periodu zabio dva gola, upisao i tri asistencije. Navijači ga pamte po pobjedonosnom golu u Varaždinu (1-0), zabio je i Bjelovaru u Kupu, a asistirao protiv Qarabaga (3-0), Gorice (2-1) i Slaven Belupa (1-4).