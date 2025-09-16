Obavijesti

Sport

Komentari 0
JOŠ NA TERAPIJAMA

Igraču Dinama propala su dva transfera. Sad se kreće štakama

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 1 min
Igraču Dinama propala su dva transfera. Sad se kreće štakama
3
Foto: Instagram

Juan Cordoba ovog je ljeta padao na liječničkim pregledima u Sporting Gijonu i Houston Dynamu, pa je odlučio svoje probleme s koljenom riješiti terapijama u domovini. I sve ide prema planu...

Juan Cordoba (22) i dalje je u Kolumbiji. Dinamov napadač ovoga ljeta nije imao sreće, Cordoba je dvaput bio na korak do odlaska noa posudbe u novi klub, ali je padao na liječničkim pregledima u Sporting Gijonu i Houston Dynamu. I sve je bilo obavijeno valom tajne, nigdje nisu izlazile službene informacije o čemu se radi? Samo se pisalo kako je Cordoba imao problema s koljenom.

Pokretanje videa...

Izbori u Dinamu 01:22
Izbori u Dinamu | Video: Slavko Midžor/PIXSELL

Veliko pojačanje u eri Marka Marića jučer je na svom Instagram profilu objavio sliku na kojoj se vidi kako izlazi iz automobila s povezom oko koljena, ali i dvije štake. Što se tu uopće događa? Cordoba je, poput Raula Torrentea, dobio zeleno svjetlo Dinamovih liječnika da rehabilitaciju odradi u svojoj domovini. 

TRANSPARENT NA MAKSIMIRU Boysi odali počast Zajecu, on im se zahvalio: 'S vama je uvijek čast koračati za naš Dinamo...'
Boysi odali počast Zajecu, on im se zahvalio: 'S vama je uvijek čast koračati za naš Dinamo...'

I Dinamov Kolumbijac svakodnevno odrađuje dogovorene terapije, u Caliju radi pod nadzorom vrhunskog specijalista za koljena. Cordoba nije radio nikakve operativne zahvate na koljenu, nego terapijama rješava svoje probleme, pa bi na zimu mogao dobiti novu priliku za dokazivanje u Maksimiru. Ili konačno preseliti u neki novi klub, bez straha hoće li proći liječničke preglede.

Foto: Instagram

Zagrepčani su za svog Kolumbijca izdvojili 2,1 milijun eura, a Cordoba u svojoj uvodnoj sezoni nije oduševio. Ni blizu. Za Dinamo je skupio tek 17 nastupa, u tom periodu zabio dva gola, upisao i tri asistencije. Navijači ga pamte po pobjedonosnom golu u Varaždinu (1-0), zabio je i Bjelovaru u Kupu, a asistirao protiv Qarabaga (3-0), Gorice (2-1) i Slaven Belupa (1-4). 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Užas u Čileu! Talijanski skijaški reprezentativac preminuo od posljedica pada na treningu
STRAHOTA NA STAZI

Užas u Čileu! Talijanski skijaški reprezentativac preminuo od posljedica pada na treningu

Ovo je tragedija za njegovu obitelj i naš sport. Moramo učiniti sve kako bismo spriječili da se ovakvi nesretni događaji ponove, rekao je predsjednik Talijanske sportske federacije
FOTO Zavirite u novo Dončićevo obiteljsko gnijezdo od 23 mil. eura. Kupio ga je od Šarapove
DOM KOŠARKAŠKE ZVIJEZDE

FOTO Zavirite u novo Dončićevo obiteljsko gnijezdo od 23 mil. eura. Kupio ga je od Šarapove

Luka Dončić, jedan od najboljih košarkaša na svijetu, prije više od pola godine je u šokantnom 'trejdu' otišao u Lakerse. Skrasio se u Los Angelesu, nedavno je potpisao trogodišnji ugovor vrijedan 165 milijuna dolara, a sada je kupio i dom za sebe, suprugu Anamariju Goltes i kći Gabrijelu.
Tko je Hrvoje Maleš? Čovjek koji je uzdrmao nogometne moćnike izvadivši 30.000 eura iz torbe
PONOVNO U NOGOMETU

Tko je Hrvoje Maleš? Čovjek koji je uzdrmao nogometne moćnike izvadivši 30.000 eura iz torbe

Hrvoje Maleš, bivši predsjednik Hajduka poznat po borbi protiv korupcije, vraća se u nogomet kao čelni čovjek Nogometnog saveza splitsko dalmatinske županije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025