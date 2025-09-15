Zajec je nakon subotnjih izbora prepustio predsjedničku funkciju Dinama Zvonimiru Bobanu, a uskoro bi trebao postati počasni predsjednik kluba
Boysi odali počast Zajecu, on im se zahvalio: 'S vama je uvijek čast koračati za naš Dinamo...'
Dinamo je u posljednjoj utakmici šestog kola HNL-a na Maksimiru izgubio od Gorice 2-1. Za goste su zabijali Iker Pozo i Žan Trontelj, dok je jedini pogodak za Dinamo gol Sandro Kulenović. Ovim porazom Dinamo se nije uspio odvojiti na vrhu ljestvice i ostao je bodovno poravnat s Hajdukom. Obje momčadi sada imaju po 13 bodova uoči derbija na Poljudu.
U drugom poluvremenu, domaća navijačka skupina, Bad Blue Boysi podignuli su transparent posvećen Velimiru Zajecu, donedavnom predsjedniku kluba: "Uvijek na pravoj strani u pravi čas. Jedan je Velimir Zajec!"
Zajec je nakon subotnjih izbora prepustio predsjedničku funkciju Zvonimiru Bobanu, a uskoro bi trebao postati počasni predsjednik kluba. Boysi su mu ovim putem zahvalili i podsjetili na dvije ključne epizode njegove karijere. Prva je 2000. godine kada je navijačima objavio da se klubu vraća ime Dinamo, a druga prošle godine, kada je kao predvodnik "Dinamova proljeća" uvjerljivo pobijedio na izborima i osigurao većinu u skupštini, čime je otvorio vrata demokratizaciji kluba.
Dan nakon utakmice Zajec se zahvalio navijačima i poručio: "Hvala najvjernijim, najispravnijim, najupornijim... S vama je uvijek čast koračati za naš klub. Živio naš Dinamo!"
