Boysi odali počast Zajecu, on im se zahvalio: 'S vama je uvijek čast koračati za naš Dinamo...'

Dinamo je u posljednjoj utakmici šestog kola HNL-a na Maksimiru izgubio od Gorice 2-1. Za goste su zabijali Iker Pozo i Žan Trontelj, dok je jedini pogodak za Dinamo gol Sandro Kulenović. Ovim porazom Dinamo se nije uspio odvojiti na vrhu ljestvice i ostao je bodovno poravnat s Hajdukom. Obje momčadi sada imaju po 13 bodova uoči derbija na Poljudu.

U drugom poluvremenu, domaća navijačka skupina, Bad Blue Boysi podignuli su transparent posvećen Velimiru Zajecu, donedavnom predsjedniku kluba: "Uvijek na pravoj strani u pravi čas. Jedan je Velimir Zajec!"

Zajec je nakon subotnjih izbora prepustio predsjedničku funkciju Zvonimiru Bobanu, a uskoro bi trebao postati počasni predsjednik kluba. Boysi su mu ovim putem zahvalili i podsjetili na dvije ključne epizode njegove karijere. Prva je 2000. godine kada je navijačima objavio da se klubu vraća ime Dinamo, a druga prošle godine, kada je kao predvodnik "Dinamova proljeća" uvjerljivo pobijedio na izborima i osigurao većinu u skupštini, čime je otvorio vrata demokratizaciji kluba.

Dan nakon utakmice Zajec se zahvalio navijačima i poručio: "Hvala najvjernijim, najispravnijim, najupornijim... S vama je uvijek čast koračati za naš klub. Živio naš Dinamo!"