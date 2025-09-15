Obavijesti

Sport

Komentari 0
TRANSPARENT NA MAKSIMIRU

Boysi odali počast Zajecu, on im se zahvalio: 'S vama je uvijek čast koračati za naš Dinamo...'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Boysi odali počast Zajecu, on im se zahvalio: 'S vama je uvijek čast koračati za naš Dinamo...'
Dinamo i Gorica sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Zajec je nakon subotnjih izbora prepustio predsjedničku funkciju Dinama Zvonimiru Bobanu, a uskoro bi trebao postati počasni predsjednik kluba

Dinamo je u posljednjoj utakmici šestog kola HNL-a na Maksimiru izgubio od Gorice 2-1. Za goste su zabijali Iker Pozo i Žan Trontelj, dok je jedini pogodak za Dinamo gol Sandro Kulenović. Ovim porazom Dinamo se nije uspio odvojiti na vrhu ljestvice i ostao je bodovno poravnat s Hajdukom. Obje momčadi sada imaju po 13 bodova uoči derbija na Poljudu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

GNK Dinamo Zagreb vs HNK Gorica 1:2 01:11
GNK Dinamo Zagreb vs HNK Gorica 1:2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

U drugom poluvremenu, domaća navijačka skupina, Bad Blue Boysi podignuli su transparent posvećen Velimiru Zajecu, donedavnom predsjedniku kluba: "Uvijek na pravoj strani u pravi čas. Jedan je Velimir Zajec!"

LUDO SLAVLJE VIDEO Igrači Gorice u deliriju nakon pobjede protiv Dinama. 'Hoćemo titulu još ove godine'
VIDEO Igrači Gorice u deliriju nakon pobjede protiv Dinama. 'Hoćemo titulu još ove godine'

Zajec je nakon subotnjih izbora prepustio predsjedničku funkciju Zvonimiru Bobanu, a uskoro bi trebao postati počasni predsjednik kluba. Boysi su mu ovim putem zahvalili i podsjetili na dvije ključne epizode njegove karijere. Prva je 2000. godine kada je navijačima objavio da se klubu vraća ime Dinamo, a druga prošle godine, kada je kao predvodnik "Dinamova proljeća" uvjerljivo pobijedio na izborima i osigurao većinu u skupštini, čime je otvorio vrata demokratizaciji kluba.

PRVI PORAZ U SEZONI Kulenović: Liga napreduje i sve je neizvjesnije. Ne treba žaliti
Kulenović: Liga napreduje i sve je neizvjesnije. Ne treba žaliti

Dan nakon utakmice Zajec se zahvalio navijačima i poručio: "Hvala najvjernijim, najispravnijim, najupornijim... S vama je uvijek čast koračati za naš klub. Živio naš Dinamo!"

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dinamo - Gorica 1-2: Povijesna pobjeda gostiju na Maksimiru, 'modri' nisu pobjegli Hajduku
KIKS 'MODRIH'

Dinamo - Gorica 1-2: Povijesna pobjeda gostiju na Maksimiru, 'modri' nisu pobjegli Hajduku

Pozo (21.) i Trontelj (47.) doveli su Goričane u vodstvo 2-0, a Kulenović je zabio gol nakon manje od 20 sekundi na travnjaku u 57. minuti nakon što je ušao s klupe. Stojković je u 62. dobio crveni karton
FOTO Janica Kostelić u rijetkom pojavljivanju u javnosti: Sin me stalno pita kad će dobiti mobitel
NAJAVILA NOVI PROJEKT

FOTO Janica Kostelić u rijetkom pojavljivanju u javnosti: Sin me stalno pita kad će dobiti mobitel

Proslavljena hrvatska skijašica i najuspješnija olimpijka ambasadorica je novog izdanja projekta "Sat za nas" na temu kvalitetnog zajedničkog vremena s djecom uz bivšu paraolimpijku Anu Sršen
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025