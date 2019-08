Igraj do kraja! Nije gotovo dok nije gotovo, gospodine Tiafoe...

'It ain't over till it's over'. Nije gotovo dok nije gotovo. Izjavu je u popularnu kulturu davno ubacila bejzbolska ikona Yogi Berra, a svoju potvrdu na sportskim terenima dobiva gotovo svakodnevno.

Zadnji put, na Washington Openu i teniskom meču između domaćeg tenisača Francisa Tiafoea i Rusa Danila Medvedeva.

Amerikanac je prerano slavio jedan sjajno odigrani poen, već okrenuo leđa Rusu koji je... Znao da: nije gotovo dok nije gotovo.

Foto: ATP Tennis TV

Tiafoe je ne gledajući teren laganim korakom slavio poen koji na kraju nije osvojio uz aplauz publike Rusu, a smijeh na račun vlastitog ljubimca koji je osvojio taj gem, ali izgubio meč!

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Medvedev je na kraju pobijedio 6-2, 7-5, a u sljedećem kolu (četvrtfinalu) ga čeka - naš Marin Čilić koji je pobijedio Kanađanina Felixa Augera-Aliassimea 6-3, 6-4.