Igrao je finale Mundijala prije 3 godine, a sada ponižen i izbačen kao kapetan vodi U21 momčad

Prije samo tri godine, u prosincu 2022., Axel Disasi stajao je na najvećoj svjetskoj pozornici, igrajući za Francusku u dramatičnom finalu Svjetskog prvenstva protiv Argentine. Danas, slika je drastično drugačija. Ovaj 27-godišnji branič, plaćen 45 milijuna eura, nedavno je predvodio U21 momčad Chelseaja kao kapetan, što je potez koji savršeno oslikava njegov turbulentan put na Stamford Bridgeu.

Obećavajući početak i nagli preokret

Disasi je stigao u Chelsea u kolovozu 2023. iz Monaca kao veliko pojačanje. Njegova prva sezona u Premier lig bila je solidna; upisao je 44 nastupa u svim natjecanjima i čak postigao pogodak na svom debiju protiv Liverpoola. Činilo se da je francuski branič predodređen da postane stup obrane "plavaca". Međutim, dolaskom novog trenera Enza Maresce, njegova se sudbina u klubu iz korijena promijenila.

Izopćenik u "bomb squadu"

Maresca je jasno dao do znanja da Disasi nije u njegovim planovima za sezonu 2024./2025. Zajedno s iskusnim krilnim napadačem Raheemom Sterlingom, Disasi je prebačen u takozvani "bomb squad", grupu igrača koji treniraju odvojeno od prve momčadi. Jedu sami i imaju drugačiji raspored od ostatka ekipe. Situacija je eskalirala do te mjere da je reagirala i Udruga profesionalnih nogometaša (PFA), izrazivši zabrinutost zbog uvjeta treninga. Maresca je ostao nepokolebljiv, braneći svoju odluku.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

- Bio sam u njihovoj situaciji kao igrač. Znam da nije najbolji osjećaj, ali klub im pruža priliku da rade na pravi način - izjavio je talijanski strateg, a zatim dodao kontroverznu usporedbu:

- Moj otac ima 75 godina i 50 godina je bio ribar, radeći od dva ujutro. To je tužno u životu, a ne ovo kako oni rade."

Posudba i neuspjelo ljeto

Kako bi ostao u natjecateljskoj formi, Disasi je drugu polovicu prošle sezone (2024./2025.) proveo na posudbi u Aston Villi. No, po povratku u London, status mu se nije promijenio. Ljetni prijelazni rok 2025. bio je ključan, a Chelsea je aktivno pokušavao pronaći kupca. Ponude za posudbu stigle su od West Hama, Sunderlanda i Bournemoutha, no Disasi ih je odbio, nadajući se transferu u inozemstvo.

Emotivna želja za povratkom kući

Usred pregovora, javio se njegov bivši klub, AS Monaco, što je Disasija, prema vlastitim riječima, "emocionalno pogodilo".

- Proveo sam tri nevjerojatne godine u Monacu. Kad su se javili, sva sjećanja su se vratila. Monaco je dom - izjavio je branič.

- Gurao sam do posljednje minute da se vratim! - dodao je.

Nažalost po njega, transfer se nije ostvario iz bizarnog administrativnog razloga. Chelsea je već ispunio svoju kvotu za posudbe igrača u inozemne klubove, pa je Disasijev san o povratku propao.

Kapetanska traka kao izlog za prodaju

Ostavši u klubu protiv svoje volje, Disasi je morao pronaći način da ostane relevantan. Njegov nedavni nastup kao kapetana za U21 momčad u pobjedi 4-1 protiv Readinga bio je dogovor koristan za obje strane. Klub mu je omogućio da održi natjecateljsku formu, dok je igrač pokazao profesionalizam i stavio se u "izlog" za nadolazeći siječanjski prijelazni rok 2026. godine.