Igrao je u Realu, znao je popiti i 70 piva dnevno, a u teškom bunilu tvrdio je da je vidio Isusa

Cicinho je nekoć bio jedan od najboljih desnih bekova svijeta, igrao je za Real Madrid i brazilsku reprezentaciju, ali iza velikih uspjeha skrivala se teška borba s alkoholizmom koja ga je gotovo stajala života. Problemi su počeli mnogo prije nego što je postao slavan. Alkohol je prvi put probao sa samo 13 godina, a s vremenom je piće postalo neizostavan dio njegove svakodnevice.

U Madridu je dijelio svlačionicu s Ronaldom, Zinedineom Zidaneom, Davidom Beckhamom i Robertom Carlosom, ali iza kulisa vodio je potpuno drukčiji život od onoga koji se očekivao od vrhunskog profesionalca.

- U krevet sam odlazio u četiri ujutro, a već u osam bio sam pijan na treningu. Prije izlaska iz kuće popio bih tri ili četiri kave i popušio kutiju cigareta kako bih prikrio miris alkohola. Na terenu sam svejedno bio vrlo dobar. Čak ni Capello nije ništa sumnjao - otkrio je Brazilac. Novac i slava samo su dodatno pogoršali njegovu ovisnost. Kupovao je automobile, skupu odjeću i organizirao zabave u svojoj kući, daleko od znatiželjnih paparazza.

Jedna od najbizarnijih epizoda njegove životne priče dogodila se tijekom posebno teškog razdoblja alkoholizma. Cicinho je tvrdio da je nakon nevjerojatne količine alkohola doživio susret s Isusom Kristom. -Vidio sam Isusa Krista nakon što sam popio 18 caipirinha i 14 piva -svojedobno je priznao Brazilac.

Foto: Twitter/Serie A

Riječ je bila o iskustvu koje je opisivao kao halucinaciju izazvanu alkoholom, a njegova je ispovijest godinama kasnije ponovno privukla veliku pozornost svjetskih medija.

No to nije bila ni najveća količina alkohola koju je, prema vlastitom priznanju, konzumirao. Tijekom boravka u Romi, kamo je stigao 2007. godine, situacija je potpuno izmaknula kontroli.

- U Rimu sam postavio rekord. Popio sam 70 piva i 15 caipirinha u jednom danu, uz dvije kutije cigareta. Mrzio sam spavati, samo sam želio tulumariti kod kuće s prijateljima - otkrio je.

Alkoholizam je ozbiljno narušio njegovu karijeru, ali i obiteljske odnose. Otac i sestra pokušali su sudskim putem ograničiti njegovo raspolaganje imovinom jer su smatrali da više nije sposoban samostalno upravljati svojim životom i novcem. Posebno ga je pogodilo ono što je proživljavao njegov sin, kojemu se, kako je kasnije priznao, godinama ispričavao zbog svojeg ponašanja. Prekretnica je stigla 2012. godine, kada se vratio u Brazil i uz pomoć supruge započeo liječenje. Uspio je pobijediti ovisnost, a važnu ulogu u njegovu oporavku imala je i vjera. Danas je Cicinho daleko od nekadašnjeg načina života. Radi kao nogometni komentator, javno govori o svojoj borbi s alkoholizmom i posvetio se vjeri, a pripremao se i za ulogu evangeličkog pastora.