Igrao u 'Dream teamu' protiv Dražena - a tada je imao sidu!

Magic Johnson jedan je od najvećih košarkaša svih vremena i gotovo neupitno najbolji razigravač svih vremena iako ima 206 centimetara. Svoju blistavu karijeru prekinuo je zbog HIV-a

<p>Hrvatska obala svakog je ljeta mamac za brojne slavne, radilo se o sportašima ili pak poznatim ljudima iz ostalih djelatnosti, a ništa drukčije nije ni ove godine usprkos pandemiji korona virusa.</p><p>U Split je tako stigao<strong> Earvin Magic Johnson</strong>, legendarni razigravač Los Angeles Lakersa prošlog stoljeća i jedan od najboljih košarkaša svih vremena! </p><p>Johnson je u Split stigao na mega jahti Aquili dugoj 85,6 metara i vrijednoj oko 150 milijuna američkih dolara. Aquila je sagrađena 2010. godine, a prvotno se zvala Cakewalk. Na 86 metara broda stane tek 12 gostiju, a ima osam kabina i čak 28 članova posade! S jahtom se privezao na splitsku Zapadnu obalu, ispred 'Maduro bara', gdje se i inače vežu jahte ove veličine koje pristižu u Split, a oduševljeni djelatnici brzo su ga prepoznali i zamolili ga za fotografiju.</p><h2>Prvi izbor na draftu</h2><p>Johnson je već na ulasku u NBA ligu bio smatran fantastičnim igračem. To je potvrdila i činjenica da je izabran kao prvi na NBA draftu 1978. godine, a iako je visok čak 206 centimetara što bi bila visina za bilo koju od pozicija tri, četiri, pa čak i pet (nisko krilo, krilni centar, centar), trener je Johnsona bacio na - jedinicu, odnosno razigravača.</p><p>Lakersi su tu sezonu dominirali nošeni briljantnim partijama Johnsona i jednog od najboljih igrača svih vremena Kareema Abdula-Jabbara sve dok se potonji nije ozlijedio usred finala. U šestoj utakmici finala Johnsona je s 'jedinice' prebacio na 'peticu', a ovaj je kao centar zabio 42 poena i uhvatio 15 skokova. Osvojio je NBA finale te postao prvi igrač u povijesti košarke koji je u svojoj prvoj sezoni u NBA ligi postao MVP finala. Kakav igrač...</p><p>Kroz osamdesete je osvojio čak pet naslova NBA lige, a njegovi Lakersi bili su poznati po krvoločnim bitkama sa Celticsima Larryja Birda. </p><h2>Iznenadni prekid karijere</h2><p>U ranim tridesetima mnoge košarkaške legende tek krenu igrati svoju najbolju košarku. Takva je situacija bila s Michaelom Jordanom koji je počeo osvajati tada, nije daleko od istine ni s LeBronom Jamesom koji je počeo igrati puno inteligentniju i elegantniju košarku posljednjih sezona</p><p>Ipak, s Johnsonom nije bio slučaj. Rođen je 1959. godine, a 1991. košarci je rekao - zbogom. Sedmi studenog 1991. godine na presici je obznanio kako je pozitivan na HIV te kako se odmah povlači iz košarke. Potom su uslijedile brojne glasine kako je Johnson homoseksualac s obzirom na to da je postojala stigma kako se samo homoseksualne osobe mogu zaraziti tim virusom.</p><p>Johnson je to opovrgnuo, a javnost ga je proglasila herojem zbog svoje otvorenosti oko zaraze. Iako nije igrao, svejedno je nominiran na nadolazeću All-Star utakmicu, a potom je i odabran u reprezentaciju za Olimpijske igre 1992. godine - takozvani Dream Team.</p><p>U toj je reprezentaciji naišao i na Hrvatsku s <strong>Draženom Petrovićem</strong>. I svladao je u finalu. Zabio je tad 11 poena sa šest asistencija. Igrajući sa sidom!</p><p>Nakon tih Olimpijskih igara Johnson se htio vratiti u NBA ligu, ali to je izazvalo kontroverze kao i protivljenje mnogih igrača koji su se bojali za svoje zdravlje.</p><p>Par desetljeća kasnije Johnson je jasno rekao:</p><p>- Da sam tada znao sve što znam danas, nikad se ne bih umirovio.</p><p> </p><p> </p>