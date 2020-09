'Igrat ću protiv velikih igrača i znam da mi ništa neće pokloniti'

Nakon šest mjeseci posudbe u Hajduku i sezone u Oostendeu, Ante Palaversa odigrat će i sezonu u dresu Getafea, za koji vjeruje da je odlična sredina u kojoj će dodatno napredovati

<p>Bilo je više opcija ispred mene, na koncu sam se odlučio za Getafe zbog toga što sam smatrao da su Getafe i španjolska La Liga najbolja opcija za razvoj moje karijere nakon Oostendea i belgijske Jupiler lige. Po meni to je jedna stepenica više i sada je na meni da svojom igrom potvrdim da sam dorastao i ovoj razini, kazao nam je <strong>Ante Palaversa</strong> (20) u svom prvom intervjuu za hrvatske medije nakon što je iz Manchester Cityja stigao na posudbu u Getafe.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Palaversa u Getafeu</strong></p><p>Iza Ante je jako dobro odrađena sezona u Oostendeu, sezona u kojoj je odigrao 20 utakmica gotovo u potpunoj minutaži.</p><p>- Belgijska liga je fizički jako zahtjevna, puno se trči, igra se otvoreno, lijepo za gledatelje i po meni to je jedna od najboljih liga za razvoj mladih igrača. Kad se uzme u obzir da mi je to bila prva sezona izvan Hrvatske i da sam imao pauzu zbog ozljede, mogu reći da sam brzo pohvatao konce i da je iza mene stvarno jako dobra sezona. U svakom slučaju, sezona iznad mojih očekivanja, i sada samo trebam nastaviti u istom ritmu. </p><p>U Belgiji nema velikih momčadi poput Barcelone, Reala, Atletica, Seville..., koji će ga čekati u La Ligi.</p><p>- Sve su to veliki klubovi i radujem se što ću imati priliku igrati i odmjeriti snagu s velikim igračima, pogotovo što je u gotovo svakom od tih klubova i poneki naš igrač. Lijepo je biti u takvom biranom društvu, no na kraju dana ipak ovisiš samo o sebi i svojoj igri, nitko ti ništa neće pokloniti samo zato što si ovaj ili onaj, što dolaziš iz nekog kluba ili zemlje... Treba gledati samo sebe, raditi na sebi i napredovati - kaže Ante, čiji nogometni put u mnogome nalikuje na put <strong>Marija Pašalića</strong>.</p><p>Potpis ugovora s velikanom iz Premiershipa, ostanak na posudbi u Hajduku, potom svake iduće godine novi klub, nova liga, nova zemlja, novi jezik...</p><p>- Čitao sam Mariove intervjue i kako se žalio da je teško svake sezone mijenjati klub, ligu, državu... Stvarno nije lako, ali i to je dio procesa sazrijevanja. Nastojim se što bolje uklopiti u novu sredinu, naučiti se što prije sporazumijevati na jeziku zemlje u koju dolazim te im i tako pokazati respekt, a u isto vrijeme biti svjestan da kuferi moraju biti spakirani jer već sutra možeš otići dalje...<br/> Mario nikad nije dobio priliku zaigrati službenu utakmicu za Chelsea, no na koncu je igrama i statusom koji je zaslužio u dresu Atalante potvrdio vrhunsku kvalitetu.</p><p>- Ne treba trošiti riječi o Mariju koji je sve zaslužio svojim radom, ali svatko od nas ima drugačiji put. Treba ići korak po korak, dokazivati se i napredovati, i nadati se da ću jednoga dana zaigrati za klub za koji sam potpisao ugovor, za Manchester City – kazao je Palaversa, koji je oduševio španjolske medije izjavom na predstavljanju:</p><p>- Nisam nikada trenirao s Guardiolom, no nadam se tome u budućnosti zahvaljujući svom napornom radu. Getafe ne igra na isti način kao Manchester City, ali na igraču je da se prilagodi igri momčadi. Sada je najvažnije dobro se pripremiti s momčadi uoči početka sezone, te se pokazati na svojoj poziciji, to je kao i u svakom drugom klubu.</p><p>Getafe je prošlu sezonu završio na osmom mjestu prvenstvene ljestvice, ali i u osmini finala Europske lige, gdje ih je pobijedio milanski Inter. Momčad se trenutno nalazi na pripremama u Alicanteu, a prvenstvo im počinje za dva tjedna.</p><p>- Tek sam došao i teško je govoriti o ambicijama kluba, no sigurno da ćemo imati ambiciju ponoviti dobre rezultate u domaćem prvenstvu i Europi iz proteklih sezona. Što se tiče osobnih ambicija, došao sam napredovati i dokazati se na višoj razini. Svake godine treba ići korak po korak naprijed, svaka nova sredina je novo dokazivanje. Sviđa mi se ovo što za sada vidim, momčad je dobra, borbena, agresivna, nadam se da ćemo takvi biti i tijekom sezone. Igramo u sustavu 4-4-2, ima dosta dobrih igrača i treba se od prvoga dana pokušati nametnuti radom i kvalitetom.</p><p>Sportski direktor Getafea <strong>Angel Martin</strong> kazao je kako Ante za sada možda i nije poznat igrač, ali i kako on i trener Pepe Bordalas vjeruju da i te kako može pomoći. Iako je do sada bio standardan i odigrao gotovo 50 službenih utakmica u svim reprezentativnim selekcijama, od U-15 do U-19, za akciju U-21 selekcije protiv Grčke i Češke nije pozvan.</p><p>- Prerastao sam U-19 selekciju, a za U-21 ovoga puta nisam pozvan. No ne uzbuđujem se, momci koji su redovito igrali ovih mjesec dana zaslužili su pozive. Ja nisam igrao, bila je pauza, mijenjao sam klub... Konkurencija je velika, nadam se da ću dobrim igrama u dresu Getafea zaslužiti poziv izbornika za neku od sljedećih akcija – zaključio je Ante.</p>