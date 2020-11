'Igrati bez navijača u najmanju je ruku dosadno. Oni te dignu!'

<p>Hrvatska je u predzadnjoj utakmici Lige nacija izgubila 2-1 od Švedske i zakuhala si borbu za ostanak u elitnom rangu Lige nacija.</p><p>Igrači nisu imali pretjerano puno vremena za odmor nakon poraza, a to je prvi objasnio <strong>Josip Juranović</strong> koji je protiv Švedske odigrao solidnu utakmicu:</p><p>- Došli smo u pet, pet i pol, zaspao sam negdje oko šest, a već sam se u 9 i pol probudio za doručak - rekao je Juranović pa prokomentirao utakmicu:</p><p>- Prvo poluvrijeme nismo odgovorili agresivnošću, duelom, ničim potrebnim za ovakvu utakmicu, oni su imali previše prostora između naših linija, to treba popraviti da budemo što bolji protiv Portugala. Imamo puno igrača koji igraju na europskoj razini, kad su oni top, malotko nam može parirati. Protiv Portugala će biti bolje za sve nas.</p><p>Portugal i Francuska već su osigurali svoje pozicije. N'Golo Kante golom je donio pobjedu Francuzima, a samim time i prvo mjesto u skupini te su obje momčadi rasterećene, no bilo bi naivno očekivati laganu utakmicu. Ipak Juranović tvrdi kako ne trebamo paničariti:</p><p>- Kapetan Modrić će nam reći par riječi i ohrabriti nas.</p><p><strong>Borna Barišić</strong> igrač je škotskog kluba Glasgow Rangers, a upravo će Škotska biti u skupini s Hrvatskom na nadolazećem Euru.</p><p>- Škoti su sretni, šalju mi poruke prijatelji u klubu i van njega. Neće nam protiv njih biti lako, oni igraju stil nogometa koji nama manje odgovara. Pokazali su protiv Srbije da imaju odličnu kvalitetu - rekao je Barišić te otkrio kako mu je teško detektirati uzroke loše igre, ali kako postoje stvari koje su se loše posložile prije utakmice.</p><p>Dotakao se i igranja bez navijača:</p><p>- Već sam dosta puta izjavio da je to u najmanju ruku dosadno. Igrati bez navijača nije ni blizu onome što je nogomet kad imaš navijače. Kad imaš navijače, oni te dignu, imaš adrenalin, mislim da je i navijačima dosadno gledati utakmice kad nema navijača. Jedva čekam da se vrate navijači. Nogomet se ipak igra zbog navijača.</p>